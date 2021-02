Danna Paola habla como nunca de sus ataques de ansiedad y revela: ‘Me hicieron mucho bullying, viví cosas feas’

Convertida hoy en una de las artistas juveniles más importantes del país, pocos se imaginarían las cosas que Danna Paola ha tenido que superar para poder estar en el lugar que se encuentra ahora. Y es que, en medio de todo el éxito y el glamour de su vida profesional, la actriz y cantante ha vivido situaciones muy duras a nivel personal. Hace unas semanas abrió su corazón por completo para hablar por primera vez de sus relaciones amorosas tóxicas, y aunque reconoció que en su momento fueron situaciones fuertes, hoy ha podido aprender de lo vivido y alimentar su amor propio. La estrella de Élite ha vuelto a compartir experiencias muy íntimas que pocos conocían de ella, como lo relacionado al bullying que vivió de niña y los ataques de ansiedad que ha vivido durante un tiempo.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Danna Paola asistió como invitada al canal de Yordi Rosado, donde habló de sus inicios en la industria del entretenimiento e hizo un breve repaso de su larga y exitosa carrera. Sin embargo, aunque muchos pudieran pensar que la vida como celebridad es todo color de rosa, la intérprete de 25 años dejó claro que las cosas no han sido así del todo. Al hablar de su trabajo en Élite, la actriz admitió que su personaje de Lu le permitió expresar algunos sentimientos que se había guardado. “Si me quedo con el papel, necesito sacar todo, lo que he aprendido y me he escondido todos estos años de mal, porque a mí me hicieron mucho bullying, viví cosas feas tanto en las novelas como en los pocos años que fui a la escuela”, contó la también cantante, quien incluso confesó que ella siempre quiso interpretar a Antonella en vez de Patito, en la famosa telenovela Atrévete a soñar.

VER GALERÍA

Danna contó que su aspecto y su carrera como actriz fueron detonantes para que algunos de sus compañeros e incluso profesores la atacaran y se burlaran de ella, situación que a la larga propició que ella adoptara una actitud rebelde. “Estaba en un proceso de mi vida muy rebelde, me saltaba clases, hice que corrieran a una maestra de la escuela, porque la acusé… me bullearon mucho luego después yo hice bullying tengo que decir, luego entendí que estaba mal, pedí disculpas”, contó.

Revela que ha sufrido depresión y ataques de ansiedad

Luego de compartir estas vivencias de su adolescencia, la actriz confesó que otra de las situaciones que ha tenido que aprender a sobrellevar son con las relacionadas con la salud mental. “Yo he sufrido ataques de pánico, ataques de ansiedad, justo en 2020 he vivido más ataques de ansiedad que los que me han pasado en mucho tiempo”, reveló. Al hablar de este tema, Danna recordó lo que vivió en España cuando se mudó para grabar Élite. “En Madrid tuve varios, pero han sido distintos, en Madrid era este punto de estar sola obviamente ocho horas de diferencia de mi país, no tener alguien luego luego ahí para hablarle por teléfono…”, relató. La joven intérprete detalló incluso cuáles son las sensaciones que la inundan en dichas situaciones: “Me empieza a latir super fuerte, me empieza a faltar el aire, pienso que no voy a poder seguir respirando, pienso que me voy a morir, entonces llega un momento en el que me pongo a llorar...”, reveló, detallando incluso que hubo ocasiones en que se vio en la necesidad de salir “a correr a la calle para respirar aire porque sentía que me asfixiaba”, comentó.

VER GALERÍA

“He pasado varias etapas donde he vivido depresión, he sufrido momentos en los que digo ‘hasta aquí, no quiero saber nada de nadie, no me quiero levantar’”, continuó. “Una de mis etapas más heavys de depresión fue después de que terminé La Doña y Hoy no me puedo levantar, fue justo antes de irme a Madrid que pasé un breakdown muy heavy donde yo no quería salir, no me levantaba de la cama, no comía, aparte me hacían mucho bodyshaming, en ese entonces tenía problemas hormonales, todo en mi sistema psicológico, como mental, hormonal todo estaba como un rompecabezas destruido”, relató. Incluso confesó que ya estando en España para hacer Élite, las cosas no estaban marchando de la manera óptima, pues sentía que estaba desconectada de sí misma. “La primera temporada fue todo muy raro, yo sentía que estaba en automático”, reconoció. Estas experiencias la llevaron a darse cuenta que de alguna manera ella estaba buscando siempre la aprobación de los demás y que tenía que ponerse a sí misma en primer lugar: “Primero la aprobación la tengo que tener conmigo misma, el amor propio y lidiar con los ataques de ansiedad sola… Darme el tiempo de decir está bien estar mal”, reflexionó.

VER GALERÍA