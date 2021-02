'¡Estoy muy feliz de estar vivo!', Toño Mauri habla por primera vez tras su doble trasplante de pulmón

Luego de una larga batalla de ocho meses en contra de las severas secuelas que le dejó el Covid-19 y tras haber enfrentado un complicado trasplante de pulmón, Toño Mauri ya se encuentra en casa al lado de su familia, recuperándose del desafío más duro de su vida, pero con la fe y la esperanza renovadas. Y es que tras haber sido diagnosticado con esta enfermedad, el actor de 56 años vio como la vida se le iba entre las manos, ante un panorama poco alentador y en el que la última opción era el trasplante, momentos en los que el intérprete se fortaleció en la oración y en el deseo de reencontrarse con su familia. A pocos días de haber dejado el hospital, Toño ha querido abrir su corazón para hablar de esta complicada etapa en su vida de la que ha salido victorioso.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Sin duda alguna, Toño jamás imaginó que tras su diagnóstico positivo de Covid-19 comenzaría un largo proceso en el que se debatiría entre la vida y la muerte. “Yo pensé que iba a ir al hospital y que ese mismo día regresaba a mi casa, cuál fue mi sorpresa que no fue así y que ahí empezó esta historia que acaba de terminar”, expresó conmovido el actor durante la charla que sostuvo con el programa Despierta América. “El virus atacó directamente mis pulmones, los dañó muchísimo, entonces ya no podía respirar. La única esperanza que me daban eran buscar un trasplante de pulmones”, agregó Mauri, durante la charla que sostuvo con el Doctor Juan Rivera, presentador en el matutino de Univision y médico de cabecera de la familia del artista.

El actor recuerda claramente cómo fue el momento en el que le dijeron que su última opción era un trasplante de pulmones y lo primero en lo que pensó al escuchar estas palabras, un momento en el que la esperanza y su fe fueron fundamentales para mantenerse fuerte. “Lo primero en que pensé en mis hijos, en Carla (su esposa), en mi familia, y le dije al doctor que no importara lo que tuviera que hacer. De ahí no me acuerdo de nada, hasta que desperté del coma”, dijo entre lágrimas. “Volé en un helicóptero a Gainesville, Florida. Desde ahí empezó el proceso del trasplante. Yo estaba muy ilusionado por (volver a) ver a mis hijos, y lo hice. Dios estuvo conmigo siempre. Le decía: ‘Dios mío, dame la mano, no me sueltes y acompáñame’ y me acompañó. Yo sentía su presencia y me daba paz, me daba mucha paz”, expresó el actor.

VER GALERÍA

Sin embargo, durante los ocho meses que duró su lucha, cuatro de ellos en coma, Toño Mauri estuvo al borde de la muerte, sin embargo, sus ganas de vivir y el gran deseo de reencontrarse con sus hijos lo mantuvieron fuerte, pues al final siempre lograba salir adelante a pesar de su deteriorada condición. “Carla me platicó que tuve una hemorragia interna, que de repente le hablaron y le dijeron que no iba a pasar la noche. Y al día siguiente le hablaron para decirle que no sabían qué había pasado, pero que yo estaba normal”, relató el también cantante sumamente conmovido. “Me afiancé más a Dios, porque los únicos que podrían hacer esto, son ustedes (los médicos), pero Dios es el que decide. Quizá yo ya me tenía que haber ido y me dio la oportunidad de regresar. Cada noche pensé que era la última”, agregó.

Una segunda oportunidad

Al hacer un recuento de todo lo que vivió a consecuencia de su diagnóstico y al verse rodeado del amor de su familia, como tanto lo anhelo durante sus días en el hospital, Toño Mauri no puede más que agradecer por la nueva oportunidad que la vida le ha regalado y con aquellos que hicieron posible que él esté aquí contando su inspiradora historia de primera mano. “Cuando me despidieron del hospital, ese momento no lo voy a olvidar, nunca. Esta tarjeta es la firma de todos (los doctores) que me cuidaron, yo los veía como ángeles”, comentó el histrión. “Cuando abracé a mis hijos, primero pensé: ‘lo logré, lo logramos juntos’. Abrazarlos es lo que yo anhelaba, era mi esperanza”, dijo emocionado y al borde del llanto.

VER GALERÍA

Finalmente, Toño envió un importante mensaje a todos sus seguidores, haciendo gala de su optimismo y amor por la vida que tanto lo ha caracterizado a lo largo de estos meses. “Yo estoy muy feliz de despertar cada día, de ver la luz que era lo que más quiero, estar vivo. Físicamente no puedo caminar, tengo la traqueotomía, pero son cosas que van a llegar a su tiempo. Por eso le pido a la gente, que se cuide, que por favor, si tienen que usar lo que tienen que usar que lo úsenlo, este virus es algo terrible”, expresó para concluir con un esperanzador: “¡Estoy muy, muy feliz de estar vivo!”.