El doctor de Toño Mauri revela que el actor pasó 4 meses en coma

Luego de pasar ocho meses hospitalizado, luchando en contra del Covid-19 y sus secuelas, y de haber sido sometido exitosamente a un doble trasplante de pulmón, Toño Mauri por fin ha dejado el hospital por su propio pie y ya se encuentra recuperándose en su casa, a lado de su familia. Y es que a lo largo de todo su proceso, el actor demostró tener una fortaleza única, pues según especificaron sus médicos, la enfermedad dañó severamente sus pulmones, por lo que el panorama inicial no era muy esperanzador. Por fortuna, el actor pudo recibir un doble trasplante de pulmón y así tener una nueva oportunidad de vida, luego de los meses que pasó en el hospital y de haber estado en coma durante por algún tiempo, detalles que su médico de cabezera recién acaba de revelar.

Ha sido a través del programa Despierta América en donde Toño ha decidido compartir sus primeras impresiones, luego de los largos y complicados meses que vivió por el coronavirus. Si bien la entrevista completa se trasmitirá próximamente, ya se ha liberado un primer adelanto de esta charla que sostuvo con el doctor Juan Rivera, quien es parte del matutino de Univision y el médico de cabecera de toda la familia Mauri durante su paso por la enfermedad. En sus redes sociales, el doctor ha ahondado más en el tema y compartió algunos detalles del caso de Toño Mauri, que hasta ahora no se conocían. “Es la primera vez que habla luego de ocho meses de batalla en contra del Covid, cuatro meses de esos en coma y luego de un trasplante de pulmones. Tuve el honor y la responsabilidad de ser el médico de cabecera de la familia durante todo este proceso, hablando con los médicos en el hospital a diario y finalmente, junto a su familia, tomar la decisión de transferirlo a un centro médico donde pudiese recibir unos pulmones nuevos”, expresó el también presentador.

El carismático profesional de la salud, aseguró en su mensaje, que en más de una ocasión el actor estuvo a punto de perder la batalla, momento en el que aprovechó para resaltar la gran fortaleza que mostró el artista de 56 años durante todo su proceso, ante el reservado pronóstico de sus doctores. “Aprendí en el proceso que la familia Mauri es especial...y que Toño, el superman como le digo ahora ya que estuvo a punto de morir tres veces, es el ser humano más luchador y positivo que he conocido en mi vida. Presten atención a esta historia...es sobre Covid sí...pero es también de superación humana, fe en Dios y un amor único a la vida. Gracias Toño por enseñarme tantas lecciones de vida”, finalizó emocionado el médico.

También se ha liberado ya un primer adelanto de la entrevista, en la que se puede ver a Toño Mauri hablar por primera vez de esta dura experiencia y agradeciendo al doctor Rivera por acompañarlo en todo este proceso. “Doctor Juan, antes que nada, te agradezco porque tu fuiste, y eres, la persona que me ha conducido por este camino. La que me ayudó cuando empezamos a llegar al hospital, a que me atendieran, a poder conocer más de lo que me estaba pasando”, expresó el actor con voz áspera y con cierta dificultad para hablar, visiblemente más delgado, pero con una sonrisa imborrable en el rostro.

Toño deja el hospital por su propio pie

A pesar del tiempo que permaneció en hospitalización y a la gravedad de su estado, Toño Mauri logró reponerse y salir adelante luego de los diversos procedimientos médicos a los que fue sometido, para contrarrestar los severos daños que el Covid-19 le dejó en el cuerpo. A través de su cuenta de Twitter, el hospital en el que estuvo internado el actor compartió un emotivo mensaje y una serie de fotografías en las que se podía observar el momento en el que el actor abandonaba el nosocomio, entre aplausos de sus médicos y caminando por su propio pie.

Junto a las imágenes, el hospital dedicó unas cariñosas palabras a Toño, destacando la valentía y fortaleza que demostró a lo largo de todo su proceso. “Cuando la estrella de telenovelas Toño Mauri se fue de casa, no estaba seguro de que regresaría. Hoy, después de pasar meses luchando contra el Covid-19 y recuperándose de un doble trasplante de pulmón, fue dado de alta”, se puede leer en el tuit con el que el hospital ha celebrado el alta de Mauri, citando las palabras del mismo actor. “Esta experiencia me hizo darme cuenta de lo que es realmente importante", expresó el actor según ha reportado el hospital. ¡Felicidades, Toño!”, finalizaron.