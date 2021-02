Las conmovedoras imágenes de Toño Mauri dejando el hospital

Sin duda alguna, el actor Toño Mauri se ha convertido en todo un ejemplo de fortaleza, luego de haber luchado en contra de las secuelas que le dejó el Covid-19 y de enfrentar un doble trasplante de pulmón, lo que le ha permitido una segunda oportunidad de vida luego de las severas secuelas que esta enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2 le dejó. Afortunadamente, el actor ha mostrado una evolución favorable tras todos estos procedimientos médicos, tanto, que tras siete meses de hospitalización, por fin ha abandonado el nosocomio por su propio pie – tal y como ya se adelantaba el día de ayer-, cobijado por el cariño de su familia, quienes se mantuvieron a su lado durante todo este duro proceso.

Así lo ha confirmado el University of Florida Health Shands Hospital, lugar donde Mauri fue sometido al doble trasplante de pulmón, a través de su perfil de Twitter, donde con mucha alegría han celebrado la buena evolución que ha tenido Toño a lo largo de estos meses, así como el éxito en el procedimiento que enfrentó el artista de 56 años, acompañando sus palabras de una serie de imágenes en las que se puede ver al actor vestido con un conjunto deportivo negro, despidiéndose de los médicos que estuvieron a cargo de su caso, tomándose el tiempo para posar para la cámara de lo más sonriente, y demostrando que la fuerza está con él, pues abandonó el hospital caminando, apoyándose de sus doctores paso a paso.

Junto a las emotivas imágenes, el hospital compartió un inspirador mensaje, destacando la gran fortaleza de Toño y la voluntad que tuvo para levantarse por sí solo, a pesar de lo complicado de su caso y del panorama clínico que enfrentaba cuando fue ingresado al hospital. “Cuando la estrella de telenovelas Toño Mauri se fue de casa, no estaba seguro de que regresaría. Hoy, después de pasar meses luchando contra el Covid-19 y recuperándose de un doble trasplante de pulmón, fue dado de alta”, es puede leer en el tuit con el que el hospital ha celebrado el alta de Mauri, citando las palabras del mismo actor. “Esta experiencia me hizo darme cuenta de lo que es realmente importante", expresó el actor según ha reportado el hospital. ¡Felicidades, Toño!”, finalizaron.

Así se preparó su familia para darle la bienvenida

Previo a su salida del hospital, el pasado viernes 12 de febrero, Antonio Mauri, hijo de Toño Mauri, celebraba por todo lo alto el tener la oportunidad de reencontrarse con su padre en casa, luego de estos meses de incertidumbre y angustia en los que el actor se mantuvo en pie de lucha. “Gracias a Dios todo está súper bien, él ya está listo para salir y toda la familia está súper emocionada y agradecida de que ya nos lo van a regresar. Él está súper emocionado, desde que salió nos dijo que le urge ya vernos que si siguió luchando fue por nosotros y ya nos urge que regrese, a él también, ya quiere aquí todo lo que ha vivido y ya empezar a reconectarse con el mundo”, expresó en entrevista con el programa Sale el Sol.

El joven dio detalles de cómo se prepararon en casa para recibir a Toño Mauri: “Más que nada cuidar el área alrededor de él, que bueno, nosotros no salimos ni de la casa, entonces, tenemos todo aquí bien cuidado. Aquí en la casa va a hacer sus rehabilitaciones físicas, específicamente cuánto tarde, no sé, pero como va tan rápido no creo que tarde mucho”.

