Reportes apuntan a que Ariadne Díaz regresará a las telenovelas, pero no con Televisa

Parece ser que ha llegado el momento de que Ariadne Díaz retome su carrera como actriz, luego de más de dos años alejada de los foros de grabación, y protagonice una de las series más esperadas de este año. Se trata de Malverde: El Santo Patrón, producción de Telemundo que inicialmente protagonizaría Fernando Colunga, pero que por cuestiones de la pandemia no se ha podido concretar. Sin embargo, todo apunta a que sería la hermosa actriz la elegida para ser la protagonista femenina de esta historia, haciendo un regreso a la pantalla chica de manera espectacular, muy bien acompañada de el cantante y actor Pedro Fernández, quien sustituiría a Colunga en el papel principal.

Así lo ha revelado el diario LA Times en Español, en donde han citado a fuentes cercanas a la producción, asegurando que después de la crisis que la televisora hispana enfrentó luego de la salida de Colunga, todo ha vuelto a la calma al concretarse los fichajes de Ariadne y Pedro. Aunque no hay un pronunciamiento oficial hasta el momento, ni de parte de Telemundo, ni de los protagonistas, se espera que el próximo lunes se haga pública esta información a través de un gran anuncio.

La última vez que Ariadne Díaz estuvo en una telenovela fue en 2018 en el melodrama Tenías que ser Tú, en el cual compartió créditos protagónicos con Andrés Palacios. Sin embargo, la actriz tomó la decisión de retirarse momentáneamente de la televisión, debido a que quería explorar algunas otras facetas profesionales relacionadas con la actuación, así como retomar algunos proyectos que había dejado en pausa debido a la gran carga de trabajo que implicaba protagonizar una telenovela. “Quiero estudiar muchas cosas que antes no tenía tiempo. Quiero volver a estudiar actuación, quiero regresar el ballet, quiero estudiar canto, quiero hacer improvisación, quiero hacer teatro… Quiero hacer muchas cosas que antes no tuve oportunidad”, reveló en abril de 2019 durante un live en Instagram, luego de que anunciara a sus fans que no la verían en una telenovela en un futuro inmediato.

De hecho, Ariadne estuvo a punto de ser la protagonista de la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, del productor Juan Osorio, sin embargo, debido a otros compromisos laborales que no empataban con los requerimientos de esta producción, fue que decidió declinar a esta importante invitación. “Yo tenía ahí unos proyectos que te comenté, que estiramos, que intentamos, que nunca lo voy a olvidar Juan, cómo me diste hasta el último minuto para ver si se podía resolver y podías entonces trabajar juntos, pero fue inamovible, no se pudo hacer de ninguna manera. Tu proyecto al final tiene muchas locaciones, yo no podía estar yendo y viniendo por esto otro que ya tenía firmado…”, explicó la intérprete durante una charla virtual que sostuvo con Osorio en octubre del año pasado.

¿Por qué Colunga no estará en ‘Malverde’?

El año pasado, se anunciaba con bombo y platillo el gran regreso de Fernando Colunga a la televisión, gracias a un jugoso contrato firmado con la empresa Telemundo, en el que se especificaba que el guapo actor sería parte de por lo menos tres producciones en la televisora. Uno de ellos era Malverde: El Santo Patrón, sin embargo, hace unas semanas se confirmó su salida de esta producción. “Telemundo ha tomado la decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos futuros, por lo que no formará parte del elenco estelar de Malverde”, se podía leer en las primeras líneas del comunicado que la empresa envió a People en Español, luego de que comenzaran a circular algunos rumores y trascendidos en torno a este tema, poniendo fin a la incertidumbre.

Por otro lado, LA Times en Español, también ha detallado que Fernando Colunga ha decidido no volver a los foros hasta estar vacunado en contra del Covid-19, por lo que esa sería una de las razones por las que no participará en esta esperada telenovela. Sin embargo, se ha dejado en claro que su contrato con la televisora sigue en pie y que ambas partes quedaron en buenos términos.