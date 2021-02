Confirman las causas de la muerte del actor Rodrigo Mejía

Luego de que se diera a conocer la muerte del actor Rodrigo Mejía, la tarde del pasado 12 de febrero, las muestras de apoyo para la esposa del artista de 45 años, Gaby Crassus, así como para toda su familia no se hicieron esperar. Entre ellos estuvo Jimena Pérez 'La Choco', quien se ha mantenido en cercana comunicación con la madre de los hijos de Mejía y ha lanzado un comunicado a nombre de Crassus, pidiendo a los medios de comunicación respeto ante el doloroso momento que atraviesa y confirmando también las causas del fallecimiento del actor que se hiciera famoso por sus actuaciones en telenovelas como Mundo de Fieras y Cuidado con el Ángel.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

A través de Instagram Stories, ‘La Choco’ compartió una fotografía de la pareja, en la que se les puede ver de lo más enamorados, rindiendo así un homenaje a la memoria del actor y a la relación que formó al lado de Gaby por más de 12 años. Sobre la misma, Jimena compartió un mensaje a nombre de la familia de Rodrigo. “Queridos amigos y medios de comunicación: escribo estas líneas a petición de mi entrañable Gaby Crassus. El día de ayer, como es de su conocimiento, nuestro querido Rodrigo Mejía falleció a causa del daño pulmonar derivado del Covid que ya había superado hace unas semanas”, se podía leer en la primera parte de su mensaje, confirmando así las causas del fallecimiento del histrión.

En la siguiente parte de su comunicado, Jimena pidió respeto ante el momento de luto que atraviesa la familia de Gaby, agradeciendo todas las muestras de cariño que han recibido en medio de esta difícil situación, “Les agradecemos las enormes muestras de cariños y les pedimos respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles para ella, sus hijos, familiares y amigos”, finalizó.

VER GALERÍA

Sin duda alguna, los últimos meses han sido muy dolorosos para la familia de Mejía, pues desafortunadamente han tenido que enfrentar pérdidas muy significativas al interior de su núcleo familiar. La madre de Gaby falleció el pasado mes de noviembre en su natal Venezuela y apenas hace unos días el padre de Rodrigo también partió, según confirmó el hermano del actor en un comunicado que compartió en sus redes sociales el día de la muerte de Mejía.

El mensaje de despedida de Gaby para Rodrigo

La tarde del pasado 12 de enero, luego de que se diera a conocer la noticia del sensible fallecimiento de Rodrigo Mejía, Gaby Crassus rompió el silencio y le dedicó un desgarrador mensaje a quien fuera el padre de sus hijos y el amor de su vida. Junto a una romántica en la que aparecen los dos de lo más enamorados, la presentadora expresó: “Me niego a aceptar que nunca más me verás así, que no me vas a abrazar, que no voy a ver más esa sonrisa hermosa que iluminaba todo lugar al que entrabas. Amor de mi vida, ¿por qué te fuiste tan pronto? Teníamos tantos planes, tantas cosas que nos faltaron por hacer. Fuimos bendecidos con unos hijos hermosos que te van a extrañar tanto. Amor dame fortaleza para seguir, por Matías y Mauro y ser la mamá que ellos necesitan y merecen”.

VER GALERÍA

“Gracias Rodrigo, gracias por 12 años de puro amor y felicidad, gracias por darme el regalo más grande, a nuestros vikingos, gracias por ser el mejor papá del mundo, por ser un esposo amoroso, por ser un gran hijo, hermano, amigo, todo el mundo ye quería Ro y te lo ganaste a pulso amor. Hoy que cumplimos 12 años de novios estoy con el corazón hecho pedazos, pero ten la certeza que recuperaré la fuerza y que tus hijos crecerán siendo felices y rodeados de puro amor, porque ese es el legado que nos dejaste, un legado de amor. Te amo por siempre Bu”, finalizó.