'Yo quiero ser un niño grande', la tierna forma en que Manu se resiste a que Anahí lo siga llamando 'bebé'

Parece que fue ayer cuando Anahí debutó en la maternidad con el nacimiento de Manu, pues el tiempo se ha pasado muy rápido, y seguramente ella estará de acuerdo. El primogénito de la cantante y el político Manuel Velasco celebró hace casi un mes su cumpleaños número cuatro. Como era de esperarse, la orgullosa mamá no tardó en dedicarle unas palabras en sus redes sociales: "¡Mi bebé grande cumple 4! Te amamos Manu", escribió entonces, junto con una linda postal que no dejó luga a dudas de lo mucho que ha crecido su hijo. Tras aquella importante celebración, y siendo además hermano mayor de Emiliano, este pequeño está convencido de que ya es un niño grande, por lo que se resiste a seguir siendo llamado 'bebé', algo que su famosa mamá se rehusa a aceptar, pues tan solo en sus publicaciones en Instagram, a menudo se refiere él de esa forma. La integrante de RBD compartió en su cuenta de Instagram un video que mostró la tierna 'discusión' que sustuvo que Manu al respecto, pues mientras ella insistía en que es y seguirá siendo su bebecito, él se oponía abiertamente: "Yo quiero ser un niño grande", comentaba él una y otra vez. Finalmente, el desacuerdo entre madre e hijo terminó de la mejor manera: on una sesión de cariñosos besos; haz click abajo para ver esta simpática escena.

Loading the player...