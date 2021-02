Justin Timberlake pide disculpas públicas a Britney Spears y Janet Jackson

La publicación del documental del New York Times sobre la situación que ha vivido a lo largo de su carrera la cantante Britney Spears ha puesto en el ojo del huracán situaciones que en su momento pasaron desapercibidas. El movimiento #FreeBritney ha cobrado fuerza en los últimos días, con el apoyo de distintas celebridades, además de que en la audiencia de ayer en la que su padre solicitaba volver a tener la tutela al completo de la cantante, la Juez refrendó su decisión de mantener a un tercer organismo externo involucrado. Entre esta serie de reacciones ha surgido la de Justin Timberlake, quien fuera pareja de Britney y a quien se ha criticado, especialmente en redes sociales, por la forma en la que llevó de manera pública su ruptura, sobre todo por el famoso video de Cry Me A River, en el que consiguió a una modelo idéntica a la cantante.

Consciente de lo que se ha dicho de él, no solo con respecto a Britney, sino a cómo manejó la situación después del escándalo del Super Bowl con Janet Jackson, Justin tomó sus redes para romper el silencio. “He visto los mensajes, tags, comentarios y preocupaciones y quiero responder. Lamento profundamente las veces en mi vida en las que mis acciones contribuyeron al problema, donde hablé fuera de turno, o donde no levanté la voz por lo que era correcto. Entiendo que me he quedado corto en estos momentos y en muchos otros, y me he beneficiado de un sistema que condona la misoginia y el racismo”, comienza el extenso mensaje del cantante.

“Específicamente me quiero disculpar con Britney Spears y Janet Jackson, individualmente, porque son mujeres a las que quiero y respeto y sé que he fallado. También me siento obligado a responder, en parte, porque todos los involucrados merecen algo mejor y más importantemente, porque ésta es una conversación más grande de la que profundamente quiero tomar parte y crecer a través de ella”, continúa. “La industria está mal, encamina a los hombres, especialmente a hombres blancos, al éxito. Está diseñada de esta manera. Como un hombre en una posición de privilegio, he dicho esto. Por mi ignorancia, no reconocía esto por lo que era mientras estaba pasando en mi propia vida, pero nunca quiero volver a beneficiarme de que otros sean arrastrados”.

“No he sido perfecto al navegar todo esto a lo largo de mi carrera. Sé que esta disculpa es el primer paso y no absuelve el pasado. Quiero hacerme responsable de mis propios errores en todo esto, a la vez de hacerme parte de un mundo que eleva y apoya. Me preocupa mucho el bienestar de la gente a la que amo y he amado. Puedo ser mejor y voy a ser mejor”, finaliza el mensaje que compartió a través de su cuenta de Instagram.

¿Por qué las críticas?

Justin y Britney se conocieron siendo apenas unos niños como Mousekeeters en el Micky Mouse Club. Los famosos fueron pareja entre 1998 y 2002, momento cúspide de sus carreras, con Britney convertida en la Princesa del Pop y Justin como parte de N’Sync. No era raro verlos en alfombras rojas o protagonizando titulares, pero tras su ruptura, Justin ha sido acusado de manejar una narrativa en la que apuntaba a que Britney le había sido infiel. Esto no sería nada raro en cuestiones de pareja, pero a la distancia se ha apuntado al éxito de su carrera como solista basado en esta línea de hechos. En específico por el video en el que utilizó a una modelo que representaba a Britney.

Además de las críticas que ha recibido por esta situación, Timberlake se ha puesto en el ojo del huracán también por la forma en la que manejó la situación ante el escándalo del Super Bowl del 2004. Janet Jackson estuvo en la mira por el final del espectáculo cuando uno de sus pechos quedó expuesto cuando Justin jaló parte de su vestuario. Mucho se especuló si esto estaba planeado, aunque MTV y Viacom apuntaron a que no era parte del show. Las críticas llovieron al tratarse de un espectáculo familiar. Curiosamente, éstas recayeron totalmente en la cantante y aunque Janet quedó vetada del evento, Justin tuvo su propio show en el 2018.

