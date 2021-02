El padre de Britney Spears seguirá compartiendo su tutela

Después de que el New York Times diera a conocer el documental basado en la vida de Britney Spears, la mirada del mundo se ha puesto sobre la Princesa del Pop. El hashtag #FreeBritney ha inundado las redes sociales y varias personas han alzado la voz en su favor, como su novio, Sam Asghari. En medio de esta situación, en la audiencia de este jueves para determinar la situación de la tutela que el padre de la cantante, Jamie Spears, tiene sobre ella desde hace varios años, la juez determinó que el hombre seguirá a cargo de las finanzas de la cantante, pero tendrá que seguir compartiendo el poder con una tercera organización con la que debe colaborar desde noviembre pasado.

La Juez Brenda Penny, de la Suprema Corte de Justicia de Los Ángeles, determinó que Jamie mantendrá la tutela, pero compartiéndola con Bessemer Trust Company -una firma de consejería en inversiones y manejo de riqueza-, según ha confirmado People. Aunque esto podría parecer un triunfo para el padre, la realidad es que la Juez le negó la posibilidad de quedarse él con todo el poder sobre su hija de 39 años. Desde noviembre, la Juez había determinado que Jamie tenía que compartir la tutela, a pesar de la petición del equipo de Spears de remover a su padre de forma total de esta situación.

Sam Ingham, el abogado que la Corte asignó a Britney para representarla, dijo este jueves durante la audiencia que se llevó a cabo de forma privada: “No es un secreto que mi cliente no quiere a su padre como su tutor pero reconocemos que su remoción es un asunto separado”. El equipo legal de Jamie, pretendía remover la co-conservaduría bajo el argumento de que tenía un diseño ‘poco claro y ambiguo’, pero el equipo de Britney dijo que no había lugar a dudas si se trataba de una situación destinada a ser equitativa.

A pesar de que claramente, durante la audiencia buscaban la remoción de la firma consejera, por la tarde, el equipo de Jamie apuntó a través de un comunicado difundido por CBS: “Las decisiones de la Corte hoy demuestran la confianza de la Corte en nuestro cliente, Jamie Spears, y Bessemer Trust para manejar la conservaduría de la fortuna de la señorita Spears juntos. Mi cliente ansía trabajar con Bessemer para continuar una estrategia de inversión en los mejores intereses de su hija”.

Jamie ha controlado las finanzas de la cantante desde el 2008, cuando ante una serie de situaciones públicas, solicitó a las autoridades el poder hacerse cargo de ella, a pesar de que era una adulta. En esta situación, el padre no solamente está a cargo de sus finanzas, sino también de su carrera y otros aspectos de su vida personal, como las decisiones que involucran su salud. Un detalle que ha llamado especialmente la atención es que en su posición de tutor, el padre de Britney recibe un pago que se hace a través de la fortuna de la cantante.

A pesar de que esta situación ha llamado la atención desde años, el documental ha traído una nueva ola de muestras de apoyo a la cantante. Las preguntas apuntan a la capacidad de Spears de cumplir con un compromiso tan grande como una residencia en Las Vegas, sin poder hacerse cargo de sí misma. A pesar de los cuestionamientos, el equipo de Jamie ha apuntado anteriormente que la conservaduría ha sido beneficial para las finanzas de la cantante, quien ha visto crecer su dinero en los últimos años.

El mensaje de Britney

Desde el 2019, Britney no se ha presentado y su único contacto lo mantiene a través de las redes sociales. Aunque no ha hecho referencia alguna a la situación, esta semana, después de la publicación del documental escribió en su cuenta de Instagram: “¡No puedo creer que esta presentación de Toxic es de hacer 3 años! Siempre voy amar estar en el escenario…pero me estoy tomando mi tiempo para aprender y ser una persona normal…¡Amo simplemente disfrutar de las cosas básicas de la vida diaria!”. En un mensaje de seguimiento a éste se leía: “Cada persona tiene su historia y su opinión en las historias de otras personas. ¡Todos tenemos tantas vidas distintas, hermosas y brillantes! Recuerda, no importa cuánto pensamos que sabemos de la vida de una persona, no es nada comparado con lo que la persona está viviendo detrás de cámaras”. Según distintos reportes, Britney no maneja sus propias redes.

