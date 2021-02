Mauricio Ochmann de Aislinn Derbez: ‘Ella no necesita aprobación mía para tener una relación’

Hace casi un año, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann anunciaron su decisión de tomar caminos separados, aclarando desde el primer momento que eso no significaba el fin del cariño entre ambos y que siempre estarían juntos, unidos por el gran amor que le tiene a su hija Kailani. Desde entonces, la expareja ha dado cátedra de madurez, pues aunque se supo de su proceso de divorcio, eso nunca fue impedimento para que prevaleciera la buena relación entre ambos. Al hacer una sesuda reflexión sobre lo ocurrido en su matrimonio, la actriz ha señalado que es posible amar a la otra persona aún más después de separarse. Mientras tanto, el actor ha reafirmado lo bien que se llevan tras separación y ha respondido a los rumores del supuesto nuevo romance de ella.

Bajo el tema ‘Lo que nadie nos dijo de las relaciones de pareja’, Aislinn Derbez sostuvo una sincera charla con Santiago Molano, experto en desarrollo y relaciones humanas, en la cuenta de Instagram de su blog La Magia del Caos. Como lo ha hecho en otras ocasiones con sus invitados, la actriz se mostró muy atenta y abierta a compartir sus experiencias y cuando el especialista mencionó que, aunque exista amor entre dos personas “eso no significa que seamos mentalmente compatibles para que queramos ser una pareja, son dos cosas totalmente diferentes”, la estrella de La Casa de las Flores en seguida se sintió identificada.

“Exacto, y muchas veces la gente no comprende eso, o sea por ejemplo a mí me pasó muchísimo en mi relación pasada”, comentó Aislinn quien, aunque no mencionó explícitamente el nombre de Mauricio, fue clara su alusión a él. “Yo amo al papá de mi hija, con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé, y de hecho cuando acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar eso, que empiezas a decir que: ‘Tú vas para acá, yo voy para acá, tú crees esto y yo creo esto’”, explicó, dejando entrever algunos detalles de su separación con el actor. Ante situaciones como la suya, la primogénita de Eugenio Derbez reflexionó: “No está funcionando, no está siendo compatible, no hay compatibilidad mental en muchos aspectos y eso no significa que te tengas que quedar”, señaló.

La actriz contó que, que aunque es posible algunos amigos tuvieran sus opiniones sobre su relación con Mauricio, ella siempre tuvo claro que pese a todo el amor entre ellos no estaba a discusión. “Para nosotros siempre fue: ‘Nos amamos y nos respetamos impresionantemente y por eso estamos haciendo lo que hacemos’. No hay que matarse, no hay que odiarse. Todo el mundo cree que en terminar una relación hay drama, hay cosas terribles y claro que no”, aseguró. Aislinn señaló incluso que los sentimientos incluso pueden ser más intensos aún cuando dos personas deciden ya no estar juntas: “Te puedes separar amando completamente a esa persona, incluso amándola más que antes”.

Mauricio responde a los rumores sobre un nuevo romance de Aislinn

Desde finales del año pasado se empezó a especular que la actriz había encontrado nuevamente el amor, y se le vinculó sentimentalmente con el fotógrafo Jesh de Rox, rumores sobre los que ella ha preferido no pronunciarse. Mauricio fue cuestionado por la prensa sobre dichas versiones a su llegada a la Ciudad de México, luego de una escapada por el Caribe junto a su hija Lorenza, y de la manera más respetuosa aseguró que no está al tanto de la situación. "La verdad es que no me he enterado, ella no necesita aprobación mía para tener una relación, no hombre, para nada, ella tiene todo el derecho de salir con quien quiera", dijo en declaraciones retomadas por el programa Hoy.

El actor también fue cuestionado justamente sobre los comentarios de Aislinn en los que afirmó que es posible separarse de alguien mientras se le sigue amando, y sin entrar mucho en detalles comentó: "Nos queremos muchísimo y tenemos una relación padrísma y hemos sabido llevarnos bien y así es, somos familia", aseguró, tal y como ya lo han mencionado ambos en ocasiones anteriores. A su vez, Ochmann habló de su pequeña Kailani y su convivencia con la familia de Aislinn: "Pasa mucho tiempo con su papá, pero también ellos la disfrutan, somos familia, claro, todo mundo la disfruta", señaló.

