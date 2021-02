Michelle Salas cuenta cómo se encuentra tras su accidente: ‘He avanzado bastante bien’

El pasado fin de semana Michelle Salas tomó su cuenta de Instagram para dar a conocer que, durante sus vacaciones por Vail, Colorado, sufrió un accidente mientras esquiaba que le provocó una lesión por la que necesitará ser operada: “Me rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha”, comentó. Después de unos días alejada de las redes, la influencer reapareció en Instagram para compartir con sus seguidores cómo va su recuperación y para agradecerles por los mensajes y las muestras de cariño que le han hecho llegar a través de las redes sociales: “Todo va a estar bien, vamos a regresar más fuertes que nunca”, comentó en una de las historias.

La hija de Stephanie Salas reveló que, aunque el proceso de recuperación ha sido duro, se mantiene optimista: “¡Hola familia! Los saludo, siento que hace mucho no aparezco por aquí y sí, hace mucho que no aparezco por aquí, obviamente, con el tema del accidente he estado un poco como… pues no sé, como mentalizándome de ver el lado positivo. He avanzado bastante bien, ya estoy un poco menos hinchada, pero bueno, eso no quita que me tengan que operar, he empezado a hacer los ejercicios que me dijeron, tengo que hacer, para prepararme”, comentó la influencer.

Michelle continuó revelando que todavía no tiene fecha de la operación, pues está analizando la mejor opción para entrar al quirófano: “La próxima semana tengo dos citas con doctores diferentes para decidir cuál quiero que me opere y ya, básicamente, los mantendré informados”. La experta en moda confesó cómo se siente ante su próxima cirugía: “Estoy un poquito nerviosa, sí”. Aprovechó para agradecer a sus seguidores por el apoyo que le han mostrado: “Sólo quería agradecerles por sus mensajes y por su buena vibra, me pongo a leerlos, no puedo contestar todos, pero trato de siempre estar comunicada con ustedes y de verdad, infinitas gracias, los quiero muchísimo”, dijo.

Aseguró que el cariño que ha sentido por parte de seguidores la motiva a mantenerse positiva: “Muchísimas gracias por sus mensajes, por sus buenos deseos, la verdad, me alientan muchísimo. Para mí, que soy una persona super hiperactiva es como muy difícil estar sentada sin poder caminar bien, pero bueno, no me voy a echar para abajo y no voy a verlo como algo negativo, sino como algo positivo de lo que este capítulo de mi vida me tenga que enseñar”, explicó. De acuerdo con lo que reveló el pasado fin de semana, tras su accidente, regresó a su hogar para recuperarse: “Estoy de vuelta en casa, aunque cojeando, pero con todas las ganas de que pase esto pronto”, comentó hace unos días.

Celebró a su mamá a la distancia

A su regreso a casa, Michelle no perdió la oportunidad de celebrar, a la distancia, la vida de su mamá, Stephanie Salas, quien el pasado 5 de febrero, cumplió años. En medio de su convalecencia, la influencer le dedicó una emotiva felicitación que acompañó de una entrañable imagen del pasado: “Si volviera a nacer, te escogería siempre a ti. Una y otra vez. Por muchas aventuras, risas, llantos, charlas, vinitos, abrazos, viajes y más. Gracias por ser mi cómplice de vida, mi mejor ejemplo. Feliz vuelta al sol y a la luna y al cosmos entero. ¡Brindo por ti! Te extraño”, escribió. Casi de inmediato, Stephanie reaccionó revelando que la foto fue captada en uno de los cumpleaños de Michelle: “Amore mío, esa fiesta tuya mi bebé”, escribió.