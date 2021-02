La impresionante aventura por los aires de Martín Fuentes que ha dejado a todos boquiabiertos

Las redes sociales se han encargado de mostrar que Martín Fuentes es la mejor inspiración para sus hijas en cuanto a deportes y actividades al aire libre se refiere. Desde Jackita, hasta las pequeñas Paula y Emilia, han dejado ver que son las niñas más intrépidas, pues ya las hemos visto arriba de una tabla de surf, esquiando sobre nieve e incluso en autos de carreras -a su tamaño-. Y es que el piloto ha sido el primero en motivar y apoyar a sus hijas para que sean valientes, tal y como lo ha señalado su esposa Jacky Brcamontes. “Lo que pasa es que quiere hacer a sus hijas sin miedo y aventadas, valientes y fuertes…Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, me encantan las mujeres fuertes, valientes, o sea, yo soy pro de eso y estoy tranquila”, comentó la conductora a la revista Mujer In Time el año pasado. En aquella ocasión, la guapa mamá de cinco también recordó que desde que conoció a Martín él era un amante de las emociones fuertes. “Así lo conocí y así me gustó”, aseguró entonces. Y aunque normalmente son las hazañas de sus hijas las que suelen acaparar la atención en las publicaciones de la pareja, en esta ocasión ha sido una proeza de él la que ha dejado a todos boquiabiertos. Y es que este famoso papá compartió las imágenes de su su caminata por las alas de una aeronave ¡en pleno vuelo! "Creo que la adrenalina sigue subiendo", escribió el piloto de uno de sus posts, los cuales recibieron muchos comentarios halagando su valor. Pero entre los mensajes, llamó la atención el de Jacky, quien no perdió la oportunidad de bromear por la atrevida hazaña de su esposo; entérate de todo haciendo click en el video.

