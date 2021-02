Ale Capetillo y la razón por la que ha dejado de soñar con tener 6 hijos

En más de una ocasión, Ale Capetillo, hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, ha dejado en claro sus deseos de formar una numerosa familia, tal y como la que sus famosos papás han formado al lado de sus cinco hijos, basada en la unidad y el apoyo incondicional. Sin embargo, todo parece indicar que la joven influencer ha cambiado de opinión, sobre todo después de que ha experimentado por primera vez la independencia total de sus padres, ahora que se encuentra viviendo sola en España, y de haber pasado por el Covid-19 lejos de su patria y de su familia.

Así lo reveló la menor de las hijas de Biby y Eduardo durante un video que compartió en el canal de Youtube que comparte con su hermana Ana Pau, y en el que ambas contestaron algunas preguntas curiosas de sus fans, mostrándose de lo más divertidas y sinceras en todas sus respuestas. Precisamente uno de los cuestionamientos de sus seguidores fue que si les gustaría ser madres, oportunidad perfecta para que Ale dejara en claro que ha cambiado de opinión sobre lo que soñaba acerca de su maternidad. “La verdad, empezando a vivir sola me doy cuenta que es caro...”, dijo entre risas. “Yo antes de chiquita decía: ‘yo quiero tener seis hijos’, ahorita yo diría que con dos”, agregó.

La reacción de Ana Pau ante la respuesta de su hermana fue de gran sorpresa, pues ella dijo que por el momento no deseaba tener hijos y que no es una idea que tenga en mente, pues no sabe si le gustaría ser mamá, y menos en este momento de su vida, a lo que Ale no dudó en aclarar: “Yo tampoco me veo con hijos ahorita… En un futuro sí quiero tener una familia”, expresó convencida, mientras aclaraba que tampoco piensa que la maternidad sea una opción inmediata en su vida.

Ale y Pau siguieron contestando algunas otras preguntas de sus fans, en un video que tuvieron que grabar por video llamada, ya que por el momento Ale se encuentra viviendo en Madrid, España, donde se encuentra en medio de un proyecto profesional que la tiene muy emocionada, mientras que Ana Pau se quedó en México al lado de sus papás, razón por la que se han valido de la tecnología para continuar creando contenido y seguir deleitando a sus seguidores.

¿Por qué Ana Pau no fue a España?

En el video, Ale y Pau revelaron que la oportunidad de volar a la Madre Patria les llegó a ambas, sin embargo, una de ellas tuvo que declinar a la invitación por darle a prioridad a su carrera universitaria, pues está a punto de terminarla y no pensaba posponerlo más. “Ale está trabajando y se está tomando un break de su carrera y yo, como ya estoy en la recta final, no quise como tomarme ese tiempo, porque ya la quiero terminar, la verdad”, expresó Ana Pau. “Consideramos que me fuera (a España) con mi carrera, pero dije: ‘no me voy a levantar a tomar mis clases a las 2 am”, agregó.

Por su lado, Ale dijo que ella sí se ha tenido que poner una pausa en sus estudios, pero que sin duda los retomará una vez que termine su travesía profesional en Madrid. “Aparte a Paula le falta solo un semestre, yo apenas empezaba mi carrera, yo llevaba tres semestres, que sí la voy a acabar, está en mis planes, pero pues me salió este trabajo, esta oportunidad y la tomé. Si Dios quiere seguiré con mi carrera el próximo semestre”, comentó la intérprete.