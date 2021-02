María Levy sorprende a Ana Bárbara con un emotivo mensaje en televisión: 'Te amo maye'

La reciente visita de Ana Bárbara a un foro televisivo fue muy distinta a lo habitual, pues en medio de una charla en la que platicó sobre sus actuales proyectos, tuvo la fortuna de recibir una sorpresa que hizo latir fuerte su corazón; el amoroso mensaje de María Levy, a quien considera como a una hija, y a la que no ha podido ver desde hace un tiempo debido al confinamiento. Sin embargo, el cariño que la intérprete tiene por los hijos de la fallecida Mariana Levy es tan inmenso, que más allá de la distancia siempre procura mantenerse en contacto con ellos, como lo ha hecho con la mayor de los hermanos, a quien asegura procura enviarle mensajes para ponerse al tanto de lo que ocurre en sus vidas.

Ana Bárbara asistió como invitada al programa de televisión En Casa con Telemundo, en donde la conversación dio un giro inesperado cuando los presentadores le advirtieron a la intérprete que estaba por venir una sorpresa, por lo que en tono simpático ella pidió que no la hicieran llorar. De inmediato, apareció en pantalla un video grabado por María Levy, quien al parecer se encuentra en la Ciudad de México. “¡Maye amada! Qué te puedo yo decir que no sepas ya, te amo sin control. Estoy gradecida con esta existencia por hacernos coincidir y por darme una maestra de vida tan sabia, tan fuerte, tan generosa, tan amorosa, tan máxima como eres tú…”, se escucha decir a la joven, visiblemente sonriente a lo largo del clip.

En su emotiva dedicatoria, María también dejó ver lo ansiosa que está por reencontrarse con su “maye”, como la llama de cariño, sin duda una de las mujeres más importantes en su vida, con quien ha forjado un inquebrantable lazo de confianza y complicidad del cual ambas se encuentran totalmente orgullosas. “Espero poderte ver prontito y darte los miles de millones de besos y abrazos que están pendientes, te amo maye”, finalizó la nieta de Talina Fernández, que siempre se ha caracterizado por mantenerse cercana a sus seres queridos, sorprendiéndolos de esta manera siempre que surge la oportunidad.

Luego de mirar y escuchar con atención el clip de María, la estrella se dejó ver muy emocionada, reiterando el gran cariño que tiene por ella, una relación que nació hace ya varios años y de la que en varios momentos ha hablado con total transparencia. “¿Cómo le hicieron para encontrar a mi flaca? Flaca, aunque sea te veo aquí. Porque de repente sí le escribo y le digo: ‘Tengo ganas de verte’, y obviamente, ya sabemos por qué no nos podemos ver…”, reveló, refiriéndose a la dinámica que han adoptado a lo largo de estos meses debido a la pandemia. Finalmente, la cantante le respondió a su ‘hija’, enteramente conmovida por este detalle por el cual se sintió muy agradecida. “Te abrazo mi niña hermosa, yo también te amo muchísimo”, dijo.

La orgullosa ‘mamá’ de los hermanos Levy

Para María, la presencia de Ana Bárbara ha cobrado gran relevancia en su vida, pues tras el fallecimiento de su madre, Mariana Levy, ella se encargó de brindarle todas las atenciones y cuidados a sus hermanos, esto durante el periodo en que la también productora musical mantuvo una relación sentimental con José María Fernández ‘El Pirru’, quien es papá de Paula y José Emilio. “Ana fue como una mamá para mí. Cuando dicen ‘ay si, Ana Bárbara ¿qué?’, no, o sea es como mi mamá, la adoro. Ella se echó un paquetote que no le tocaba y además de ser una mamá para mis hermanos, lo fue conmigo también. Yo me acuerdo el tiempo que pasaba con ella, en ningún momento me sentí excluida, ni incómoda…”, comentó en entrevista con el programa televisivo Un Nuevo Día hace ya algunos meses.

