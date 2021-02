El novio de Britney Spears y su contundente mensaje en contra del padre de la cantante

Aunque el círculo cercano a Britney Spears se ha mantenido en silencio luego del estreno del documental Framing Britney Spears, en el que se expone los detalles de la tutela legal que el padre de la intérprete, Jamie Spears, ejerce sobre ella desde hace 13 años, ha sido Sam Asghari, novio de la artista de 39 años, quien ha roto el silencio y se ha pronunciado al respecto, dejando en claro que si ha decidido hablar es por que quiere lo mejor para su amada, dejando en evidencia que la relación con su suegro está rota.

A través de Instagram Stories, el modelo de 27 años compartió un contundente mensaje en el que expresó su postura ante la situación que enfrenta su novia y en la que se ha visto involucrado debido a su relación con la artista. En su mensaje, Sam ha sido muy claro en cuanto a lo que opina sobre la tutela de Britney y sobre su padre. "Ahora es importante que la gente entienda que tengo cero respeto por alguien que intenta controlar nuestra relación y está constantemente poniendo obstáculos en nuestro camino. En mi opinión, Jamie es un completo idiota. No entraré en detalles porque siempre he respetado nuestra privacidad, pero no vine a este país para no poder expresar mi opinión con libertad”, expresó el también entrenador, provocando toda una avalancha de mensajes de apoyo de parte de los fans de la intérprete.

Previamente, Asghari, que lleva cuatro años de relación con Britney, también fijó su postura respecto al contenido del documental, en el que además de exponer el caso de la tutela de la artista, también se habla del marcado sexismo con el que fue juzgada en los medios de comunicación durante toda su carrera e incluso en sus momentos más frágiles. "Siempre he querido lo mejor para mi media naranja, y continuaré apoyándola para que siga sus sueños y cree el futuro que quiere y merece", expresó Sam un comunicado enviado a People. “Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que está recibiendo de sus fans en todo el mundo, y espero con ansias un futuro normal y sorprendente juntos”, agregó.

Actualmente, Britney se encuentra en medio de una batalla legal en contra de su padre, con la finalidad de ponerle fin a su tutela y a recuperar algunos de los derechos básicos que ha perdido debido a esta situación. De hecho, apenas el año pasado, a la cantante se le permitió elegir a su propio abogado, Samuel D. Ingham III para que sea él quien lleve su caso, ahora con un enfoque diferente, buscando quitar a su padre de la tutela y continuar bajo la misma pero dirigida por una persona externa a su núcleo familiar que ella elija y bajo sus propias condiciones. Aunado a esto, también ha surgido todo un movimiento en redes sociales denominado #FreeBritney, el cual busca ejercer presión entre las autoridades a cargo del caso para poner fin a la tutela. El movimiento, que fue creado hace poco más de tres años por los fans de Britney, ha tomado tal fuerza, que a él se han sumado estrellas de la talla de Sarah Jessica Parker, Miley Cyrus, Cher, entre otros.

Los temores de Britney Spears

Hace unos meses, el abogado de la cantante declaró, según han reportado medios como AP y People, que Spears tiene miedo a su padre y que no retomará su carrera hasta que quede libre de su control. “Mi cliente me ha informado que tiene miedo a su padre. No actuará mientras él esté a cargo de su carrera” dijo. Al respecto, la abogada que representa a Jamie, Vivian Lee Thoreen, puso en duda estas manifestaciones sobre la relación entre padre e hija.

Desde el año 2018 no ha habido un concierto de Britney Spears en un estadio y, en enero de 2019, canceló también sus actuaciones en Las Vegas. Una pausa en su carrera que se prevé, de acuerdo con estas declaraciones, más larga de lo esperado. Los problemas de Britney comenzaron en 2007 tras su separación de Kevin Federline y después de perder la custodia de sus hijos. Se derrumbó entonces, demostrando que atravesaba un momento de inestabilidad, que fue lo que provocó la decisión de ponerla bajo tutela. Ha seguido luchando por demostrar que puede retomar las riendas de su vida, pero de momento, sin el éxito esperado.