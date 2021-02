Paris Hilton y el duro testimonio sobre el abuso que sufrió en un internado: 'Fue y sigue siendo aterrador'

No es la primera vez que Paris Hilton se muestra transparente al hablar públicamente en relación con algún aspecto de su vida personal. Sin embargo, el reciente episodio por el que atraviesa la socialité es quizá uno de los más difíciles, luego de que tomara la decisión de acudir a un tribunal de Utah, en los Estados Unidos, para testificar sobre los abusos que sufrió años atrás durante su estancia en la Provo Canyon School, un internado de aquella entidad, esto cuando tenía tan solo 16 años. El instante ha sido tan desgarrador para la también empresaria, que se mostró bastante sensible en varios momentos de la audiencia, en la que no dudó en alzar la voz para que las autoridades de aquel país pongan mayor atención y supervisión en este tipo de instituciones.

“Mi nombre es Paris Hilton, soy una sobreviviente de abuso institucional y hablo hoy en nombre de los cientos de miles de niños que actualmente se encuentran en instalaciones de cuidado residencial en los Estados Unidos…”, dijo en un instante de su encuentro este 8 de febrero, ante el Comité de Justicia Penal, Aplicación de la Ley y Justicia del estado de Utah. Tal ha sido el impacto emocional que esos acontecimientos dejaron en ella, que describe ese periodo como una de sus mayores pesadillas, sin perder las esperanzas de que su testimonio servirá para concientizar y actuar de manera inmediata. “Durante los últimos 20 años he tenido una pesadilla recurrente, en la que dos extraños me secuestran en medio de la noche, me registran sin ropa y me encierran en una instalación. Me gustaría poder decirles que esta pesadilla inquietante fue solo un sueño, pero no lo es…”, compartió.

Enteramente conmovida, Paris recordó cómo inició ese lamentable capítulo a sus 16 años, en el que su llegada al estado de Utah era tan solo el principio del infierno que viviría, y en el cual atravesó por diversas situaciones. “Fui abusada verbal, mental y físicamente a diario. Me aislaron del mundo exterior y me despojaron de todos mis derechos humanos. No se me permitió ser yo misma…”, dijo durante el encuentro, en el que incluso derramó algunas lágrimas. “Sin ningún diagnóstico, fui forzada a consumir medicamentos que me dejaban adormecida y exhausta. No respiré aire fresco o vi la luz del sol en once meses. No había privacidad, cada vez que usaba el baño o me duchaba era monitoreada. A los 16 años, cuando era niña, sentí sus ojos penetrantes mirando mi cuerpo desnudo. Era solo una niña y me sentí abusada todos los días…”.

Paris también aseguró que hablar de algo tan personal “fue y sigue haciendo aterrador”, un relato que incluyó más detalles de lo que ocurría al interior de la Provo Canyon School, institución fundada en la década de los 70. “Los niños eran restringidos, golpeados, arrojados contra las paredes, estrangulados y abusados sexualmente con regularidad…”, añadió. En su testimonio, también lamentó verse imposibilitada para comunicar a sus padres esta situación. “Cada vez que lo intentaba me castigaban o decían: ‘Solo les vamos a decir a tus padres que eres una mentirosa y nunca te van a creer…”.

Paris y los frutos de la lucha que promueve

Durante la tarde de este 9 de febrero, Paris Hilton compartió la buena noticia con todos sus seguidores, pues tras un periodo de alzar la voz en pro de los adolescentes que han sido víctimas de abusos por parte de instituciones, el trabajo tanto de ella como de quienes se han sumado, ha rendido frutos. “Desde el lanzamiento de mi documental This Is Paris, me he conectado mucho con los sobrevivientes de la problemática industria adolescente. El pasado octubre, junto con mi productora de impacto, organicé un mitin para todos los sobrevivientes de Provo Utah. Increíblemente, ese mismo día, el senador @ Mike.Mckell vio nuestra manifestación y se acercó a nosotros para querer trabajar para crear leyes para proteger a los jóvenes en cuidado residencial…”, escribió en redes sociales, para luego anunciar por todo lo alto lo que ocurrió horas después de su visita al juzgado. “Me enorgullece decir que el proyecto de ley fue aprobado unánimemente en el comité y con este impulso increíble, espero apoyar la aprobación de este proyecto de ley en el Senado y en la Cámara de Representantes antes de que termine la sesión en unas pocas semanas", apuntó, dando una merecida mención a todos los involucrados en el proceso.

