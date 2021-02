Horacio Pancheri sobre Marimar Vega: 'Ella es una maestra en mi vida'

Tras casi dos años juntos, Marimar Vega y Horacio Pancheri optaron por tomar caminos separados, una decisión que, si bien no fue sencilla para ninguno, fue tomada de común acuerdo y con el mayor de los respetos. El galán de origen argentino ha echado abajo todos los rumores que implican a terceros, asegurando que su separación se llevó a cabo en completa paz. Casi dos semanas después de que se diera a conocer su ruptura, el galán de telenovelas se ha tomado el tiempo para hablar del importante papel que tuvo la actriz en su vida.

Al ser cuestionado sobre su reciente separación de Marimar, Horacio no tuvo más que palabras de agradecimiento hacia la actriz, pues destacó las valiosas lecciones de vida que obtuvo durante su relación con ella, la cual duró casi dos años. “Ella es una maestra en mi vida a quien le voy a agradecer siempre, porque así fue, así lo veo y así la voy a tener en mi corazón”, dijo ante las cámaras del programa Hoy. El actor también reflexionó sobre el hecho de hacer o no públicos los detalles de una separación, pues señaló que es muy distinto compartir vistazos de la relación cuando se está enamorado, a abrirse cuando las cosas terminan. “Uno comparte cuando está enamorado y feliz, a veces uno peca de eso, de no cuidar lo privado, pero dice ‘por qué no mostrarlo al mundo si yo estoy enamorado’. Cuando terminas, pues todo el mundo no quiere mostrarlo, quiere guardarse para uno, o se centra en su familia, lo que sea…. Yo estoy haciendo el duelo hoy”, comentó.

Como lo ha hecho en ocasiones anteriores, Pancheri fue claro al manifestar su molestia ante las especulaciones que se dieron a raíz de su separación y más cuando estos alcanzan a terceras personas, como fue el caso de los rumores que lo vinculaban con Gala Montes, su compañera en la telenovela La Mexicana y el Güero. “No funcionó, decidimos cada uno por su lado, pero la prensa ya empieza a inventar, a meter gente y entonces ya empiezan a ensuciar a terceros que no tienen nada que ver como lo de Gala, es un tema mío con María y bye… Eso es lo que me molesta, cuando inventan y meten gente en el medio”, comentó.

Y aunque dijo que entiende el trabajo de los medios, rechazó el hecho de que se recurra a mentiras y más cuando se trata de una situación tan personal. “Hay que poner la cara, aquí estoy, es parte de, pero bueno, yo cuando tengo buena relación con la prensa trato de hacerlo, pero cuando faltan al respeto y cuando se meten en la vida así feo, pues no está bueno, porque no les importa nada, porque lastiman gente”, expresó.

Sólo tiene buenos deseos para Marimar

El actor argentino ha preferido hacer caso omiso a dichos rumores, y centrarse en seguir adelante. “Terminamos en paz, deseamos lo mejor para cada uno y a seguir su vida cada uno. La gente puede decir lo que quiera, cada uno que tome partido por quien quiera, que hable, que diga, estoy acostumbrado a eso… La red (Instagram) mía está abierta, que comente quien quiera comentar”, comentó Pancheri hace poco más de una semana en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol. El galán de telenovelas fue totalmente transparente al admitir estar atravesando un momento emocional un poco complicado. “Comparto lo bonito, lo malo queda para nosotros. Hacer el duelo y listo… Cada quién lleva su proceso como lo pueda hacer… Cada quién toma su camino. Yo hago mi terapia, ella hace su terapia, hay gente que va por otro lado, pero bueno, así es la vida, hay que darle para adelante”, expresó.

