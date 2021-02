'Quedó guapísimo', Ariadne Díaz y Marcus Ornellas presumen el nuevo look de su hijo Diego

Sin duda alguna, el pequeño Diego, hijo de Ariadne Díaz y Marcus Ornellas, ha crecido frente a los ojos de sus seguidores, pues a través de sus redes sociales han documentado cada una de las etapas del menor, desde que era un tierno bebito, hasta convertirse en el niño de 4 años que ahora es y que incluso ya toma sus propias decisiones, tal y como lo han mostrado en recientes publicaciones. Y es que el pequeñito ha decidido que ha llegado el momento de cambiar de look y dejar atrás su larga melena que lucía hasta hace unos días. “Diego tomó la decisión de cortarse el pelo”, comentó Marcus en un video que compartió a través de Instagram Stories, en el que el pequeño confirma que ha sido decisión suya el cambiar de look, por lo que sus padres no tuvieron otra opción más que apoyar a su hijo y dejarlo en manos de los expertos. Todo el proceso ha quedado registrado en un tierno video, en el que se puede ver como Diego fue paciente y disfrutó su estancia en la peluquería, mostrándose de lo más orgulloso con su nueva imagen. “Quedó guapísimo”, expresó Ariadne de lo más emocionada en un video en el que se mostró encantada ante el nuevo look de su pequeñito. Da play al video y mira cómo luce Diego con el pelo corto.

