Tienes que ver a Kailani convertida en la tierna estilista de su tía Aitana

Las más pequeñas de los Derbez, Kailani y Aitana, se han convertido en todas unas celebridades, aunque aún es muy pronto para saber si seguirán con el legado artístico de la familia. Y mientras llega o no ese momento, estas niñas disfrutan al máximo su tiempo juntas, pues como bien ya se ha visto, los cuatro años que se llevan nunca han sido impedimento para que se diviertan a lo grande. Ya sea convertidas en las más adorables princesas, o mostrando su lado más intrépido haciendo valientes saltos, estas dos pequeñas no dejan de enternecer a los seguidores de sus papás. "La forma en que se miran, su conexión tan profunda, pura e inocente. Amor verdadero en su más bella expresión", expresaba hace tiempo Alessandra Rosaldo en sus redes sociales al describir la relación de su hija con la nieta de su marido. Ayer, mientras 'los grandes' veían atentos el Super Bowl, este adorable par improvisó una entretenida sesión de peinados, por lo que Kai se convirtió en la estilista de Aitana. Fue Aislinn quien, completamente enternecida por la escena, quiso compartir el momento en sus redes sociales. No hay duda de que, más que tía y sobrina, estas dos pequeñas parecen las más cariñosas hermanas y mejores amigas; haz click abajo para verlas.

