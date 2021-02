La ex de Tom Brady le muestra su apoyo tras ganar el Super Bowl LV

Sin duda alguna, la noche del pasado domingo 7 de febrero ha sido histórica para Tom Brady. Y es que además de alzarse con el trofeo del Super Bowl LV, al lado de los Bucaneros de Tampa Bay, el deportista ha roto un sinfín de récords que lo colocan como uno de los mejores jugadores en la historia de futbol americano. Como era de esperarse, Brady ha contado con el apoyo total de su esposa Gisele Bündchen, con quien protagonizó el beso más viral del partido, además de sus tres hijos. Pero ellos no fueron los únicos, también se ha pronunciado al respecto la actriz Bridget Moynahan, expareja de quarterback y madre de su primer hijo, quien se ha mostrado de lo más emocionada por el triunfo de los Bucaneros y por los hitos que ha alcanzado el que ha sido considerado como el Jugador más Valioso del Super Bowl LV.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Instagram donde la actriz compartió su emoción por ver a Brady y su equipo alzarse con el máximo título de la NFL. Moynahan compartió la captura de pantalla de una nota periodística en el que se anunciaban el triunfo de los Bucaneros y en la que también se podía observar una fotografía del jugador, vistiendo su uniforme y con el balón en mano. Como pie para la fotografía Birdget escribió: "Estoy bastante segura de que no soy la única de #patriotsnation celebrando a @buccaneers", dejando en claro su amor por los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero celebrando por todo lo alto el triunfo de los Bucaneros, y por supuesto, el de su ex.

Aunque actualmente Brady y Moynahan mantienen una relación cordial, basada en el amor que ambos tienen por su hijo Jack, de 13 años, no siempre ha sido así. Y es que Bridget se enteró que estaba embarazada de Tom, justo después de su separación y una vez que el jugador ya había comenzado a salir con Gisele, una situación que se volvió completamente mediática y de la que la misma modelo brasileña habló en 2018. “Dos meses después de iniciar nuestra relación, Tom me dijo que su exnovia estaba embarazada. Al día siguiente, la noticia estaba en todas partes y sentí que mi mundo se había puesto patas arriba”, reveló la modelo en su libro de memorias titulado Lessons: My Path to a Meaningful Life.

VER GALERÍA

Gisele recordó que fue una situación muy complicada para ella, por todo lo que implicaba y por la forma en la que comenzó a ser vista ante el ojo público. “No fue un momento fácil; no sabía qué hacer, fue uno de esos momentos que no sabes si salir corriendo”, reveló la hermosa modelo en su libro. Afortunadamente, tanto Tom, como Gisele y Bridget han dado vuelta a la página, por el bien del pequeño Jack, quien actualmente convive con sus otros dos hermanos menores, Benjamin y Vivian, así como con la esposa de su papá, formando una gran familia, en donde la comunicación ha sido primordial. "Gisele y Bridget ahora hablan tanto como Tom y Bridget, si no es que más", dijo recientemente a The Post un amigo de la familia.

El mensaje de Brady tras ganar el Super Bowl LV

Luego de celebrar con su familia en la cancha y con sus compañeros de equipo, Tom Brady subió al estrado, ante una reducida audiencia debido a las restricciones por el Covid-19, para recibir el codiciado trofeo y expresar unas palabras para sus fans y a su equipo. "¿Qué tal eso?... Estoy muy orgulloso de todos estos muchachos aquí", dijo sobre sus compañeros de equipo. "Tuvimos un mes de noviembre difícil... nos reunimos en el momento adecuado. Creo que sabíamos que esto iba a pasar esta noche, ¿no?". Y también se refirió a sus seguidores: "Este equipo es campeón del mundo para siempre, no nos lo pueden quitar", finalizó, dejando en claro que su retiro no está cercano y que aún tiene mucho que dar por su equipo. “Volveremos”, expresó con una enorme sonrisa en el rostro.

VER GALERÍA