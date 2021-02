La agencia de representación de Armie Hammer corta relaciones con el actor

Las últimas semanas han sido un constante huracán para el actor Armie Hammer. Después de que se dieran a conocer de forma anónima una serie de mensajes a nombre del actor, se desencadenó una serie de sucesos que no lo han dejado bien parado. La posterior publicación de una serie de imágenes, videos y mensajes de una cuenta privada del actor, lo obligó a aceptar que el perfil de Instagram era de él y pidió una disculpa por una imagen en específico, a pesar de haber dicho que no daría réplica a lo que calificó de acusaciones absurdas. Con el paso de las semanas, más información se ha ido publicando y su todavía esposa, Elizabeth Chambers -con quien se encuentra en proceso de divorcio- se ha dicho devastada y sorprendida por lo que se ha dado a conocer. Tras haber abandonado dos proyectos por esta situación, este fin de semana se dio a conocer que la agencia WME ha terminado su relación laboral con el actor.

De acuerdo con The Hollywood Reporter y Variety, el publicista y la agencia de representación del actor han decidido cortar relaciones con Hammer, algo que en la industria suele ser impensable, por lo que en redes sociales se levantaron las sospechas de que haya más polémica por venir en los próximos días.

Ante estos reportes, el actor continúa manteniendo su voto de silencio, mientras se encuentra todavía en las Islas Caimán. Armie y Elizabeth decidieron pasar ahí la cuarentena a principios del año pasado, cuando todo parecía normal antes del verano, Hammer regresó a Estados Unidos sin su familia y la pareja anunció su separación. Lo que se creía era una ruptura amistosa, pronto tomó un giro a través de lo que se dio a conocer en los documentos de la Corte, en los que el actor intentaba que su esposa e hijos regresaran a Estados Unidos, algo que no le fue concedido.

Durante su tiempo en solitario en Estados Unidos, Hammer fue relacionado con distintas mujeres, algunas de las que han alzado la voz públicamente para denunciar lo que vivieron en el tiempo que pasaron con el actor.

El mensaje de Elizabeth

Aunque su todavía esposa se había mantenido distanciada de los señalamientos en contra de Hammer, poco a poco dejó ver su postura, primero con un mensaje debajo de una publicación que anunciaba la colaboración de Timothée Chalamet con el director de Call Me By Your Name en una historia que se toca el tema del canibalismo, y posteriormente, compartiendo un extenso mensaje sobre lo que está viviendo.

La todavía esposa de Armie Hammer rompe el silencio en medio de la polémica

“Por semanas, he estado tratando de procesar todo lo que ha pasado. Estoy en shock, con el corazón roto y devastada. Dejando el corazón roto de lado, estoy escuchando y voy a continuar escuchando y educándome en estos temas delicados. No me había dado cuenta de todo lo que no sabía”, comenzaba el mensaje que Elizabeth publicó en su cuenta de Instagram, “Apoyo a cualquier víctima de ataque o abuso y animo a quien sea que haya experimentado este dolor a que busque ayuda que él o ella necesiten para sanar”.

Elizabeth finalizó: “En este momento, no voy a hacer otro comentario sobre este tema. Mi única prioridad y atención continuarán siento mis hijos, mi trabajo y el sanar durante estos momentos increíblemente difíciles. Gracias a todos por su amor y apoyo, y gracias, de antemano, por su continua amabilidad, respeto y consideración por mis hijos y por mí, mientras buscamos maneras de seguir adelante”.

