Desde las alturas, The Weeknd protagoniza el show del medio tiempo en el Super Bowl LV

Luego de un año marcado por la pandemia y varios meses de confinamiento, el Super Bowl LII se ha convertido en uno de los primeros eventos masivos de importancia mundial en celebrarse después de esta complicada etapa por la que aún atraviesa el mundo. Y aunque se ha llevado a cabo bajo estrictas medidas de seguridad e higiene, la fiesta más importante del futbol americano se ha vivido en esta edición con las emociones a flor de piel y con la misma euforia con la que cada año se lleva a cabo este evento. Como era de esperarse, el show de medio tiempo ha acaparado las miradas con la presencia musical de The Weeknd, quien ha puesto a bailar a todos al ritmo de sus más grandes éxitos, en un espectáculo con el que ha superado las expectativas de cualquiera.

La entrada del artista no pudo ser más espectacular, entre luces que simulaban una gran ciudad y a bordo de un auto deportivo, The Weeknd emocionó a todos con su llegada al escenario, el cual fue instalado en la parte más alta del estadio. El cantante arrancó su presentación al ritmo de Starboy, precedido de un gran coro de personas que anunciaban su llegada. Como era de esperarse, el artista mantuvo la misma estética que ha utilizado en sus últimas presentaciones y en general de su reciente álbum After Hours, vistiendo de color rojo y negro, eso sí, en esta ocasión lo ha hecho con el rostro descubierto. Tras su primera aparición, el artista siguió con éxitos como Can’t Fell My Face, Earned It y Save Your Tears, en medio de un laberinto de espejos y luces, en el que se hizo acompañar de varios bailarines que estaban vestidos igual que él, formando una increíble coreografía, confundiendo a lo espectadores

El intérprete puso a todos de pie al escucharse los primeros acordes de su éxito Blinding Ligths, una canción que se colocó como una de las favoritas para millones en todo el mundo, gracias a la coreografía que se creó a raíz de TikTok y que se viralizó de inmediato, convirtiéndose en una de las canciones de la pandemia. Para este tema, el canadiense descendió a la cancha, haciéndose acompañar de cientos de bailarines que vestían igual que él, pero que llevaban una máscara color blanca y unas luces blancas en las manos. El intérprete escogió esta canción como el gran cierre de su presentación y entre fuegos artificiales y el público con la emoción al 100, finalmente abandonó el emparrillado, no sin antes agradecer a los presentes.

A diferencia de lo que suele suceder en otros shows como este y tal y como lo prometió The Weeknd hace unos días, el show corrió a cargo -en su totalidad-, del intérprete, sin contar con la participación de otros artistas, pues el cantante se abocó a contar toda una historia a través de este espectáculo. De hecho, hace unos días, el cantante ya se había pronunciado al respecto, luego de que se le preguntara por los invitados que podría tener en su presentación y sobre los rumores que apuntaban a que serían Ariana Grande, Daft Punk o Kendrick Lamar, algo que el intérprete negó rotundamente. “He estado leyendo muchos rumores… No apostaría por eso”, dijo en una entrevista con la presentadora Kay Adams para NFL Network. “No había espacio para encajarlo en la narrativa, en la historia que estaba contando en la actuación. Así que no hay invitados especiales”, agregó.

Miley Cyrus calienta los ánimos previo al Super Bowl LV

Como cada año suele suceder, la música y el futbol americano hacen una excelente mancuerna, por lo que incluso ya es una tradición -además del show de medio tiempo-, el concierto previo al gran evento deportivo, que en esta ocasión, ha estado a cargo de Miley Cyrus. Sin embargo, en esta ocasión el recital de la intérprete fue virtual y se transmitió a todo el mundo a través de Internet. Como era de esperarse, la intérprete contagió de su energía a todos los asistentes virtuales con temas como Plastic Hearts, Heart of Glass,High y Bad Karma, poniendo a todos muy emocionales con el tema Party in the U.S.A, momento en el que Miley expresó su apoyo a Britney Spears.

