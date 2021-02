'¡Lo mejor de la vida Manuelito!', Lucero dedicó una emotiva felicitación a Mijares

A pesar de que han pasado varios años desde su separación, Lucero y Mijares han construido una muy linda relación basada en el cariño mutuo y en el amor que ambos tienen por sus dos hijos, José Manuel y Lucerito. Prueba de ello, es el emotivo mensaje que la cantante le ha dedicado al intérprete de Para Amarnos Más, quien este 7 de febrero celebra su cumpleaños número 63, una fecha que nunca pasa desapercibida para Lucero, quien año con año envía sus buenos deseos a su exmarido a través de sus redes sociales.

Fue a través de su perfil de Twitter donde la también actriz envió sus felicitaciones al artista, una publicación que además acompañó de una tierna postal familiar. “Feliz cumple @MijaresOficial ¡Que siempre vivas rodeado de amor y felicidad!, que celebres tu día con salud completa y que así sea diario. Abrazos y besos para ti, bendiciones y ¡lo mejor de la vida Manuelito!”, escribió Lucero de los más emocionada, dejando en claro el gran cariño y admiración por el padre de sus dos hijos y con quien compartió más de 14 años de matrimonio.

Además de las palabras de Lucero, ha llamado la atención de los fans de ambos artistas la bella postal con la que Lucero ha acompañado sus palabras. Y es que, en la imagen, se puede observar a Mijares en pleno escenario y con micrófono en mano, abrazar de la forma más cariñosa posible a sus dos hijos, quien al parecer lo sorprendieron a la mitad de uno de sus conciertos, justo después de interpretar la canción El Privilegio de Amar, uno de los temas más significativos e icónicos de la carrera de Mijares.

Como era de esperarse, los fans de Lucero han reaccionado emocionados a la publicación de la intérprete, aprovechando el momento para enviar sus buenos deseos para Mijares y felicitar ambos por la buena y linda relación que han formado a raíz de su divorcio, algo que el mismo intérprete ha sido algo que han procurado mantener a lo largo de todos estos años. “Como pareja quizás no (funcionó), pero siempre hubo un respeto espectacular, hasta la fecha. Nos seguimos tratando con el mismo cariño, hablando con el mismo cariño”, expresó el cantante durante una entrevista para el programa de Youtube de Yordi Rosado.

Los últimos años de matrimonio con Lucero

En ese mismo espacio, Mijares además recordó cómo fueron los últimos años de su relación marital con Lucero, una transición que se dio en los mejores términos y de manera pacífica, pues lo más importante ha sido brindar estabilidad a su familia. “Yo creo que lo que pudo haber intervenido mucho era que ella viajaba mucho y yo también. Entonces estábamos acostumbrados a que estaba uno o estaba el otro, porque pues ella entre que hacía giras, hacía de repente novelas… eran muchos capítulos que grababan, eso ayudó un poco también a estar con los chavos, o estaba uno o estaba el otro, no era de que se quedaban solos. Y ya, decidimos como en Buckingham, el ala A y el ala B, nos separamos de cuartos…”, recordó.

Así mismo, el intérprete habló de cómo fue para sus hijos el tema de la ruptura, luego de que él decidiera mudarse de casa a unos metros de la de Lucero. “Lo que más queríamos era no afectarlos a ellos. Yo le dije a José: ‘Oye, ¿cómo ves? Voy a poner un estudio aquí junto, donde también van a tener sus cuartos, tu mami viaja mucho, yo también viajo mucho’… como no vieron en ningún momento ningún grito ni sombrerazo, y como ellos vieron que tenían la facilidad de cruzar de elevador a elevador… creo yo que lo hicimos bien en ese sentido, porque ellos realmente no sintieron un rompimiento agresivo…”, comentó.