El accidente casero de Toni Costa

Sin duda alguna, Toni Costa, el prometido de Adamari López, es un hombre muy entregado a su familia, y que incluso se ha convertido en todo un referente en cuanto a la paternidad, pues el bailarín ha sabido balancear a la perfección su carrera profesional con su faceta de hombre de familia, y siempre anda muy activo, ya sea con las labores de la casa, atendiendo a su hija Alaïa o dando clases de zumba y trabajando en la televisión. Sin embargo, el español ha tenido que hacer un alto a su agitada vida, luego de haber sufrido un aparatoso accidente casero, el cual no ha pasado a mayores, pero del que no ha salido ileso.

Así lo ha revelado Toni en sus redes sociales, donde ha compartido un video, en el que se le puede ver recostado y con una bolsa de hielos en la cabeza. En el clip, el futuro esposo de Adamari López explicó a sus seguidores lo que le ocurrió, dejando en claro que por fortuna se encuentra bien. “Pequeño accidente… me he dado con la campana de la cocina”, comentó el bailarín, mostrando también la herida que resultó del fuerte golpe que se dio, algo que sin duda puso en alerta a sus seguidores, quienes no han dejado de compartirle algunos consejos para curara sus lesiones.

Por fortuna, Toni se ha dejado de muy buen humor en sus redes sociales, dejando en claro que se encuentra fuera de peligro y que su accidente no ha pasado de ser solo un susto, pues incluso en su video se le puede ver hablando en forma irónica y tomándose la situación con la mejor actitud posible, a pesar de que su herida era un poco escandalosa y se notaba dolorosa.

Dispuesto a defender a su familia

Como bien se sabe, Toni Costa es un hombre entregado al 100% a su familia, por lo que siempre que es necesario sale en defensa de los suyos cuando alguien intenta meterse en sus asuntos. Tal y como sucedió hace unas semanas, cuando el bailarín confrontó a un programa de televisión en el que se difundió información falsa sobre su relación con Adamari López, especulando sobre su estabilidad y barajeando la posibilidad de una crisis de pareja. Por su puesto, Toni no se iba a quedar de brazos cruzados y con la transparencia que lo caracteriza, enfrentó a los presentadores del programa y aprovechó para dejar en claro que nada de lo que se decía en el show era verdad, reiterando el gran amor que tiene por Adamari.

Fue durante un segmento del programa Chisme en Vivo, donde se aseguró que las cosas entre el coreógrafo y la también actriz no están del todo bien, calificando a esta situación como “la crisis menos pensada”. Lo que se ha asegurado en el programa ha trascendido a las redes sociales, encendiendo las alarmas entre los seguidores de la pareja. Los rumores han llegado a oídos de Toni, quien sin pensarlo ha salido en defensa de su familia y a través de redes sociales ha confrontado al programa, dejando en claro que nada de lo que ha asegurado en su programa es verdad. "No entiendo por qué inventan cosas así, esto es 100% falso, déjennos tranquilos por favor", expresó el español debajo de una publicación en la que se hablaba del tema.

