Michelle Salas habla del accidente que sufrió durante sus vacaciones

Luego de pasar unos días disfrutando del gélido clima de Vail, Colorado, Michelle Salas tuvo que interrumpir sus vacaciones debido a un accidente que sufrió mientras esquiaba en aquel destino invernal. Así lo ha revelado la misma Michelle, quien ha hablado, con la sinceridad que suele caracterizarla, de la situación que enfrenta, dejando en claro que se encuentra bien, aunque debido a la lesión que sufrió en una de sus rodillas, tendrá que ser operada.

Fue a través de Instagram Stories donde la hija de Luis Miguel decidió hablar de la situación que enfrenta, luego de que sus fans se mostraran un poco preocupados por ella, debido a que en medio de sus vacaciones se ausentó de sus redes sociales, algo que suele ser raro en ella. "No soy de compartir este tipo de noticias, pero sentí la necesidad de contárselos ya que será una recuperación muy larga y un poco tediosa. Hace unos días tuve un accidente esquiando y me rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha", expresó Michelle en un mensaje que compartió sobre un video en el que se puede ver una toma aérea del lugar en el que pasó sus vacaciones.

La bisnieta de Silvia Pinal se mostró agradecida por estar bien y sin mayores daños, a pesar de que tendrá que pasar por el quirófano y una larga rehabilitación. "Gracias a Dios no pasó a mayores pero tendré una operación y varios meses de terapia por delante, que para alguien que ama hacer ejercicio y estar activo todo el tiempo no es tarea fácil", reflexionó. "Hoy me queda más claro que nunca que la vida cambia en cuestión de segundos y que hay que vivirla todos los días como si fuera el último", agregó conmovida.

Michelle reveló que, tras pasar una temporada en Vail, Colorado, y luego de su accidente, ya se encuentra en casa, recuperándose de sus lesiones y a la espera de su cirugía, mostrándose de lo más optimista y positiva, agradeciendo a todos por sus buenos deseos. "Con esto dicho, aquí estoy de vuelta en casa, aunque cojeando, pero con todas las ganas de que pase esto pronto para volver más fuerte que nunca", señaló. "No tengas miedo de la vida, ten miedo de no vivirla intensamente. ¡Gracias por todos sus mensajes y buenos deseos! Los quiero infinito", mencionó en un mensaje que publicó posteriormente en su feed de Instagram.

El cariñoso mensaje de Michelle para su mamá

En medio de su convalecencia, Michelle Salas no perdió la oportunidad de felicitar a su mamá, Stephanie Salas, quien el pasado 5 de febrero cumplió 51 años. La influencer lamentó no poder celebrar al lado de su progenitora, pero le dedicó unas hermosas palabras que emocionaron a todos sus fans, y por supuesto, a la festejada. “Si volviera a nacer, te escogería siempre a ti, una y otra vez. Por muchas aventuras, risas, llantos, charlas, vinitos, abrazos, viajes y más. Gracias por ser mi cómplice de vida, mi mejor ejemplo. ¡Feliz vuelta al sol y a la luna y al cosmos entero! Brindo por ti. Te extraño”, expresó la modelo de lo más emocionada, provocando una cariñosa reacción de Stephanie, quien cayó rendida ante las palabras de su hija: “¡Ay! Amore mio… esa fiesta tuya mi bebé”, expresó la artista haciendo referencia a la fotografía con la que Michelle acompañó su mensaje, en la que se les puede ver posando en un carrusel, durante una de las fiestas de cumpleaños de Salas.

