Los mensajes de Daniella Álvarez que han levantado sospechas de ruptura

Para Daniella Álvarez el apoyo de sus seres queridos y el de su pareja, Lenard Vanderaa, quien acompañó a la reina de belleza en todo su proceso de recuperación y rehabilitación, tras la amputación de su pierna izquierda. Sin embargo, en los últimos meses, la ausencia del guapo español en las redes sociales de la colombiana y la falta de menciones entre ambos comenzó a levantar algunas sospechas entre sus seguidores, quienes han comenzado a especular sobre el estatus de su relación. Sobre todo, después de las declaraciones que Daniella ha hecho en sus redes sociales, las cuales han encendido las alarmas entre sus fans.

Fue durante una dinámica de preguntas que realizo con sus seguidores a través de Instagram Stories, que Daniella sorprendió con sus respuestas. Y es que uno de sus fans le pidió algunos consejos sobre cómo superar el desamor, a lo que sin duda respondió con total sinceridad. "terminar con una persona que uno quiere, con la que uno ha vivido momentos muy especiales, con la que se ha compartido tantas cosas es superdifícil, pero para todo en la vida siempre hay que hacer un duelo, el tiempo todo lo cura y todo lo sana" afirmó la exMiss Colombia con total apertura.

Por otro lado, Daniella no pudo evitar las preguntas sobre su estatus sentimental y aunque se mostró un tanto esquiva con su respuesta, sus fans han interpretado sus palabras como una confirmación de que ha terminado con Lenard. Y es que uno de sus seguidores le preguntó: “¿Soltera o con pareja?”, a lo que la presentadora respondió: “Mas bien ustedes díganme qué prefieren”, dijo Álvarez. En otra historia también se tomó el tiempo de describir a su hombre ideal, luego de que una de sus seguidoras la cuestionara al respecto. “Yo siempre he dicho que el chico ideal es un chico alegre, que me haga reír, que esté pendiente de mí, que me llame”, comentó Daniella, dejando con la duda a todos sus followers, quienes han comenzado toda un debate en sus redes.

La nueva vida de Daniella

Para Daniella no hay imposibles y a pesar de que el camino ha sido difícil, ha demostrado que esta condición física no definirá el futuro de su vida y la hemos visto realizar las actividades que amaba hacer antes de la cirugía, como bailar y hasta andar en bici. A principios de este 2021, la exreina de belleza disfrutó de unas vacaciones en Barranquilla donde la vimos disfrutar bajo el sol, nadar y hasta bucear: “Una pierna hizo por dos todo el tiempo mientras buceaba. A veces perdía el equilibrio por no tener igual de distribuido mi peso, pero (después del pero siempre viene lo más importante) lo disfrute igual o más que antes, porque fui con mi hermano @rickialvarezv quien buceó por primera vez”, escribió como descripción de una foto en la que la vemos en la profundidad del mar.

En las últimas semanas, Daniella compartió una reflexión en la que hizo evidente cómo ve ahora la vida: “Necesitamos tan poquito para ser felices, el problema es que necesitamos mucha experiencia para comprenderlo”, escribió al lado de una imagen donde la vemos muy divertida sobre un columpio. Con su testimonio, la colombiana ha dejado claro que la belleza va más allá de lo físico: “Aún con mis cicatrices y lo que me falta de mi pierna, yo me siento linda y sexy. Todos somos imperfectos, al final, lo que vale es lo que somos por dentro, lo que hacemos por los demás y vivir en plenitud aceptándonos tal y como somos”, escribió en otra imagen.

