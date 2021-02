'A nivel personal no estoy bien', la dura confesión de Irina Baeva

En más de una ocasión, Irina Baeva y Gabriel Soto han dejado en claro que su amor es a prueba de todo, tanto, que actualmente atraviesan por un momento por demás idílico luego de su compromiso. Y es que su relación, desde el inicio, ha dado mucho de qué hablar, por lo que incluso no han podido evitar ser blanco de algunos señalamientos y cientos de rumores que finalmente no han terminado por confirmarse. Y aunque la pareja ha intentado mantenerse alejada de todo lo que se dice en torno a ellos, al final las especulaciones y los mensajes que a diario reciben en redes sociales han pasado factura en el ánimo de ambos, sobre todo en el caso de Irina, quien ha confesado que ha tenido que recurrir a terapia para aprender a lidiar con esta situación.

Con la sinceridad que la caracteriza, la actriz de origen ruso ha abierto su corazón para hablar de lo difícil que ha sido enfrentar las críticas y los señalamientos infundados a lo largo de los años que ha estado con Gabriel, y de la forma en la que ha lidiado con esta situación, la cual se ha tornado más complicado con el paso del tiempo. "Yo estoy tomando terapia ahorita después de tres años", expresó durante una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda para su canal de Youtube. "Yo llegué a un momento en el que decía: 'Me afecta y no sé cómo hacer que no afecte, entonces necesito yo alguien que me ayude' porque nosotros ahorita Gabriel y yo como pareja estamos en un momento muy bonito y la relación está muy bien y estamos muy contentos, o sea a nosotros como pareja no nos afecta, pero yo a nivel personal no estoy bien", se sinceró.

La actriz reconoció que la situación que ha enfrentado se ha tornado un tanto complicada, sobre todo porque se encuentra lejos de su familia, algo que ha intentado resolver a través de la tecnología, encontrando en su hermana mayor a una consejera personal y el apoyo incondicional. "Se vuelve muy complicado y más cuando no tienes, por ejemplo, a tu mamá con la que puedes sentarte y decirle: 'Oye mamá me siento así', mi hermana es con la que más hablo, nos mandamos audios de 25 minutos, platicamos muchísimo y de pronto yo le comparto y ella me da su opinión, me calma, me tranquiliza”, confesó la actriz conmovida hasta las lágrimas.

Sin embargo, el apoyo de un profesional también ha sido fundamental para que Irina pueda enfrentar el día a día, y superar las malas rachas que suelen venir después de toparse con comentarios malintencionados en redes o cuando se difunde información falsa sobre ella y su relación. “Sí estoy en un momento personal que para mí ha sido muy complicado y después de tres años digo: 'No puede ser que esté en lo mismo, ya no sé cómo darle vuelta a la página'. Entonces dije: 'No, ya necesito de alguien que me ayude, que me apoye porque mientras yo no esté bien las personas que me rodean no pueden estar bien'", compartió de lo más sincera.

Gabriel, el gran apoyo de Irina

Además de recurrir a su familia y su terapeuta, Irina Baeva también ha encontrado en Gabriel Soto a la persona con la que puede contar en todo momento, sobre todo en momentos como el que en ocasiones han tenido que lidiar como pareja, ayudándola a atravesar por estas fases y sentirse segura de sí misma a pesar de lo que se pueda decir de ella. "La verdad es que tengo el apoyo de Gabriel y siempre está: 'Mi amor vamos a echarle muchas ganas, ánimo, todo va a estar bien' y está como tranquilizándome, pero sí para mí es importante estar bien y regresar un poco a esa Irina que a lo mejor se perdió un poquito ahorita", agregó.

