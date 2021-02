'Si volviera a nacer, te escogería siempre a ti', Michelle Salas a Stephanie Salas por su cumpleaños 51 La influencer no pudo pasar esta fecha tan especial al lado de su madre

Stephanie Salas se encuentra de celebración. Y es que la bella actriz ha celebrado su cumpleaños número 51, en medio de uno de sus mejores momentos, feliz por todos sus logros profesionales y orgullosa del papel que ha desempeñado como madre de Michelle Salas y Camila Valero. Sin embargo, en esta ocasión, la celebración de la también cantante ha sido un tato distinta, debido al momento de emergencia que atraviesa el mundo, por lo que incluso no ha podido reunirse con la mayor de sus hijas para celebrar esta fecha tan especial, tal y como suele hacerlo cada año. Por fortuna, la tecnología ha estado de su lado y a través de redes sociales, Michelle ha enviado todo su amor a su famosa madre, dedicándole las palabras más cariñosas y especiales, con las que ha dejado en claro lo mucho que admira a su progenitora.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la guapa influencer dedicó un hermoso mensaje para Stephanie, el cual acompañó con una tierna postal del pasado, en el que se le puede ver cuando era una niña, acompañada de su mamá, posando desde un carrusel. “Si volviera a nacer, te escogería siempre a ti, una y otra vez. Por muchas aventuras, risas, llantos, charlas, vinitos, abrazos, viajes y más. Gracias por ser mi cómplice de vida, mi mejor ejemplo. ¡Feliz vuelta al sol y a la luna y al cosmos entero! Brindo por ti. Te extraño”, expresó la modelo de lo más emocionada, provocando una cariñosa reacción de Stephanie, quien cayó rendida ante las palabras de su hija: “¡Ay! Amore mio… esa fiesta tuya mi bebé”, expresó la artista, recordando el momento en el que se tomó aquella imagen que las ha llenado de nostalgia.

La felicitaciones de parte de Michelle para su mamá no pararon ahí, pues a través de Instagram Stories compartió algunas fotografías en los que mostró algunos de los momentos más entrañables que ha vivido al lado de su mamá, y compartiendo algunos tiernos mensajes. “Hoy cumple un año más de vida mi persona favorita, la que me saca mil sonrisas, la que me dio la vida. Gracias por hacerme tan feliz. Te amo con todo mi corazón”, se puede leer en la primera tanda de fotografías. “La más bella por dentro y por fuera… Por muchos años más a tu lado. Te admiro y te agradezco a diario todas tus enseñanzas. Gracias por caminar conmigo allá a donde voy. ¡Hoy y siempre celebro tu vida!”, agregó.

Por otro lado, Camila Valero también le dedicó un tierno mensaje a su mamá a través de su perfil de Instagram, en donde ha compartido todo un álbum de emotivas imágenes, rindiéndole un sincero homenaje a su progenitora. “Mamá: que sigas siempre iluminando al mundo con tu bondad y belleza. Por una vida entera juntas, ¡feliz cumpleaños!”, compartió la jovencita de lo más conmovida.

La emotiva felicitación de Sylvia Pasquel para Stephanie

Como suele suceder en fechas muy especiales, la actriz Sylvia Pasquel se mostró de lo más emocionada de celebrar la vida de su única hija, por lo que no dudó en expresar sus sentimientos a través de redes sociales, dejando en claro el gran amor que tiene por ella y expresando sus mejores deseos para la vida de la festejada. “Feliz cumpleaños para mi princesa, mi bebé Stephanie Salas. Deseo que la luz, el amor, la salud y éxito te acompañen en toda tu vida. Estoy tan orgullosa de ti, te admiro y te amo infinitamente princesa, eres una hija increíble, doy gracias a Dios por tenerte, eres mi tesoro y mi gran bendición. Sigue triunfando y sé muy feliz hermosa, por siempre juntas. ¡Te amo hija!”, compartió la orgullosa mamá.

