¡Cuánto ha crecido! Sarah Kohan celebra el cuarto cumplemés de la pequeña Nala

Fiel a su costumbre de no dejar pasar las fechas más importantes del calendario, Sarah Kohan ha celebrado por todo lo alto uno de los días más especiales; el del cuarto cumplemés de su pequeña Nala, como anteriormente lo hizo con su primogénito, Noah. De esta manera, la australiana da muestra de lo mucho que disfruta de su familia, ajena a los rumores en torno a su situación sentimental con Javier ‘Chicharito’ Hernández. Como era de esperarse, la orgullosa mamá hizo partícipes a todos sus fanáticos de este bello instante que quedará para el recuerdo, esto al revelar algunas fotos en las que se aprecia lo mucho que ha crecido la bebé, quien a su cortísima edad se ha convertido en la sensación de las redes sociales de sus famosos papás.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Sarah compartió un vistazo del mini festejo en casa que le organizó a Nala, posando junto a ella para una linda fotografía en la que madre e hija regalan una espontánea sonrisa. En la imagen también destacan los cuatro cupcakes con los que la australiana festejó a su princesa, colocando una velita en cada uno de ellos. “¡Esta hermosa mujer tiene 4 meses!”, escribió al pie del álbum de fotos que colgó en su perfil este 5 de febrero, y que ha recibido miles de “me gusta”, así como un sinfín de felicitaciones de sus seguidores, quienes permanecen muy pendientes de cada una de sus publicaciones, sobre todo aquellas en las que sus hijos son los grandes protagonistas.

VER GALERÍA

Con mucha emoción, Sarah hizo un entrañable recuento con las fotos de cada festejo que ha organizado para Nala, desde el primer mes de nacida, hasta este 4 cumplemés que la ha llenado de mucha ilusión. Lo cierto es que la maternidad ha sido para la influencer una etapa de mucha motivación y grandes aprendizajes, por lo que a lo largo de este tiempo las postales y los mensajes sobre su papel como mamá han sido constantes en sus redes sociales. “Lo mejor de mí”, escribió al pie de una instantánea que dio a conocer a mediados de enero, en la cual posa junto a sus dos pequeñitos, reiterando así el infinito amor que tiene por ellos.

VER GALERÍA

¿Qué pasa entre el Chicharito y Sarah?

Mientras la australiana celebra la dicha de poder disfrutar cada día junto a sus hijos, los rumores en relación con su vida sentimental siguen cobrando fuerza. Recientemente, ella viajó a su natal Australia acompañada por Nala y Noah, lo que llamó mucho la atención al no ver al ‘Chicharito’ junto a ella. Esos acontecimientos han hecho surgir versiones de una posible ruptura, aunado a que en ocasiones anteriores ambos han hecho públicos misteriosos mensajes a través de sus perfiles en la red.

Por si fuera poco, recientemente se encendieron las alarmas, cuando los fanáticos de la pareja se percataron que Sarah había dejado de seguir al futbolista mexicano en Instagram, algo que no pasó desapercibido y que, por supuesto, fue noticia. Mientras tanto, Sarah y el ‘Chicharito’ mantienen total discreción con respecto a este tema, negándose a dar alguna declaración sobre lo que acontece en su vida privada. De hecho, la modelo fue tajante al ser abordada en días pasados por las cámaras y los micrófonos del programa televisivo Suelta la Sopa, en donde al ser cuestionada en torno a su vida sentimental simple y sencillamente respondió: “Mi vida privada es privada, no es asunto de ustedes”, aseguró. Por otro lado, el futbolista tampoco escapó de ser captado por esta emisión, haciendo frente a la situación con total hermetismo. "Sígueme preguntando 35 mil cosas, no voy a responderte nada”, dijo el mexicano al reportero que con insistencia quiso saber más. “No voy a hablar de nada el día de hoy”.

VER GALERÍA