La hija de Odalys y Pato Borghetti y su graciosa actuación en la plataforma de moda

Desde el último año, un sinfín de celebridades se han unido a TikTok, una plataforma en la que han encontrado una manera de divertirse y explotar su creatividad. Y como de esperarse, no ha pasado mucho tiempo para que sus hijos se apoderen de sus cuentas con su ternura. Es el caso de Pato Borghetti y Odalys Ramírez, pues sus pequeños Gia y Rocco ya se han convertido en los protagonistas de sus publicaciones. Tal como suele hacerlo en su Instagram, donde a a menudo comparte algunas ocurrencias de su pequeña, la conductora ha publicado en la red social de moda un divertido video junto a ella, el cual ha causado sensación entre sus seguidores. Esta nena, que el próximo mes cumplirá cuatro años, dio muestra de sus dotes histriónicos en un breve video de comedia, dejando más que claro que heredó de sus padres el carisma ante las cámaras. No es la primera vez que esta pequeña se convierte en la estrella de un simpático video en TikTok, pues antes ya ha recreado escenas de sus películas animadas o hecho lip sync de sus canciones favoritas, como Let It Go, tema de la cinta Frozen, que ya se le ha visto cantar a todo pulmón en los Instagram de sus papás, ¿quieres ver a esta encantadora mini tiktoker? Haz click abajo.

