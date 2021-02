'Va a ser de personalidad fuerte', Sharon Fonseca ya sabe cómo será Blu Jerusalema

A tan solo tres meses de haber debutado como mamá, Sharon Fonseca se siente enteramente feliz de ver crecer a su pequeña Blu Jerusalema, una dicha que comparte junto a su pareja, Gianluca Vacchi. Lo cierto es que a lo largo de este tiempo, la guapa venezolana, -que hace unos días celebró por todo lo alto su cumpleaños-, ha descubierto aspectos magníficos de su bebé, como algunos de los rasgos que definen su manera de ser, lo que le ha permitido imaginar cómo será la personalidad de la niña cuando sea grande. Tan cercana como siempre a sus seguidores, la modelo habló un poco de la manera en que lleva la maternidad, feliz por etapa que le ha otorgado grandes aprendizajes, tal cual lo ha dejado ver una vez más.

Fue a través de sus redes sociales que Sharon realizó una sesión de preguntas y respuestas, instante en el que uno de sus seguidores aprovechó para manifestarle una de sus mayores dudas. “¿Cómo ves que será la personalidad de Blu Jerusalema?”. De inmediato, la orgullosa mamá habló con total seguridad, para revelar la importante conclusión a la que ha llegado. “Mi niña, yo pienso que va a ser una persona con una personalidad fuerte, porque es muy muy dulce, es un ángel…”, dijo sonriente frente a la cámara. “Pero cuando quiere algo se hace sentir, y le gustan siempre las tres mismas cosas…”, agregó, sin dar más detalles.

Tal fue el interés que pusieron sus fans ante sus respuestas, que además la cuestionaron sobre cómo le hacía para lograr organizar su vida, entre su faceta como mamá, el trabajo, la pareja y el tiempo personal, algo que Sharon explicó de la manera más sincera. “No tengo todo organizado, no piensen que todo está calculado y organizado, hay días que paso todo el día en pijama, entonces hay días que me ven. Cuando me ven más por aquí es porque me arreglé, pero no es que tenga todo organizado, es que siempre estoy así, no lo piensen…”, dijo entre risas a lo largo de la dinámica nocturna, que realizó minutos antes de irse a la cama, según confesó.

Tres meses de ser mamá

Aunque Sharon reconoce que ser madre no es un proceso sencillo, se siente muy afortunada de que las cosas marchen por buen camino, así lo dijo luego que algunos usuarios le preguntaran si durante estos tres meses ha tenido depresión postparto. “Gracias a Dios no, no he tenido depresión, pero hay muchísimas mujeres que lo viven día a día, es un tema delicado, no es un juego, tengo amigas que lo han vivido seriamente después del parto y realmente no es un tema muy bonito para las personas que pasan por eso…”, dijo con toda honestidad en una de sus historias, mostrando lo importante que ha sido para ella compartir todas y cada una de sus experiencias a lo largo de esta aventura.

Finalmente, Sharon reiteró lo valioso que ha sido para ella mostrarse de lo más transparente con sus seguidores, a quienes desea brindar detalles de esta etapa que sean muy cercanos a la realidad. “Por eso yo siempre trato de mostrar las cosas lo más honesta posible, para que no piensen que en la maternidad es todo perfecto, todo organizado porque no es así, si puedo ayudar a alguien a recordárselo, lo haré…”, contó la guapa venezolana, quien horas más tarde reveló una nueva foto de su bebé, esta vez una linda postal en la que se puede ver un parte de la carita de Blu Jerusalema, quien viste con un mameluco rosa. “Está aprendiendo rápido”, escribió en la imagen.

