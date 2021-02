¡Hasta siempre Capitán von Trapp! Christopher Plummer ha fallecido El actor de The Sound of Music murió en Connecticut a los 91 años

Los últimos meses han sido de muchas pérdidas, y la industria del espectáculo no se ha salvado de duras despedidas. En esta ocasión ha muerto el actor Christopher Plummer, quien con una amplia carrera de más de seis décadas, robó el corazón del público como el Capitán von Trapp en The Sound of Music. Según se ha dado a conocer, el actor de 91 años falleció en su residencia de Connecticut. Le sobrevive su esposa de más de cinco décadas, Elaine Taylor -su tercer matrimonio-, quien estuvo acompañándolo hasta su último minuto; además de su hija, la también actriz Amanda Plummer. La exitosa carrera del canadiense lo llevó a convertirse en el actor de mayor edad en llevarse un Oscar, cuando en el 2012, a los 82 años, fue reconocido por la Academia por su trabajo en Beginners.

Fue a través de un comunicado que dio su manager, Lou Pitt a Variety, que se confirmó el fallecimiento: “Chris era un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con las grandes formas del pasado, humor negro y la música de sus palabras. Era un tesoro nacional que valoraba profundamente sus raíces canadienses. A través de su arte y humanidad, tocó todos nuestros corazones y su legendaria vida quedará para las generaciones por venir. Siempre estará con nosotros”.

Curiosamente, el camino de Plummer en las artes se dio primero como músico, hasta que renunció a su carrera como concertista de piano antes de unirse al teatro. El actor provenía de una familia acaudalada de abolengo, su bisabuelo fue el tercer primer ministro de Canadá, lo que marcaría su elegante estilo. Fue en 1965, después de haberse dedicado al teatro de Shakespeare que le llegó el papel que lo volvería conocido alrededor del mundo, el Capitán von Trapp en The Sound of Music, en la que compartía créditos con una jovencísima Julie Andrews. En 1968 recibiría por parte de la Reina Isabel la condecoración más alta para un civil entre los canadienses, y su carrera lo llevaría a ganar dos Tonys y dos Emmys; y no solamente ganó un Oscar a los 82 años, sino que seis años después volvería a ser nominado por su trabajo en All the Money in the World. Entre sus curiosidades, siempre se arrepintió de haber rechazado el papel de Gandalf en The Lord of the Rings.

Su reacción a su trabajo más famoso

A pesar de que su carrera se desarrolló en más de seis décadas, nunca se olvidó su trabajo en The Sound of Music, pero curiosamente, no fue sino hasta cuatro décadas después de su filmación que cayó rendido ante los encantos de la popular cinta. En su biografía del 2009, The Last Station, Plummer confesó que únicamente aceptó el papel porque quería saber cómo era trabajar en una comedia musical. En una fiesta infantil, cuando alguien puso la película, fue que Plummer sucumbió ante ella: “Entre más la veía, más me daba cuenta de la maravillosa película que es. La mejor en su género -cálida, conmovedora, feliz y absolutamente atemporal. Aquí estaba yo, el viejo cínico que soy, siendo totalmente seducido por la maldita cosa, y aún más, sentí un repentino orgullo de haber formado parte de ella”, escribió en su biografía.

