Sofía Aragón lamenta la partida de su tío: 'Por siempre en nuestros corazones' La ex reina de belleza dedicó un mensaje a su fallecido familiar

Han sido días de muchas emociones para Sofía Aragón, quien a la par de encontrarse feliz por su reciente compromiso sentimental, ha enfrentado algunas circunstancias personales y familiares un tanto complejas, como cuando recientemente tuvo que permanecer internada para tratar la endometriosis que padece desde hace ya varios años. Aunque por fortuna hoy se encuentra mejor, la ex reina de belleza no ha dejado de poner al tanto a sus seguidores de lo que ocurre en su vida, por lo que ahora ha dado a conocer la lamentable partida de uno de sus seres queridos, su tío Jorge, a quien le ha dedicado un breve pero conmovedor mensaje, para honrar así su memoria y brindarle una profunda despedida.

La también conductora de televisión abrió su corazón a través de Instagram Stories, espacio en el que se mostró sensible ante el deceso de su querido familiar, a quien hoy recuerda con mucho cariño, tal cual lo dejó ver en su mensaje. “Por siempre, siempre en nuestros corazones. Porque hay gente que jamás se va. DEP (descansa en paz) tío Jorge. Fuiste un guerrero”, escribió la tapatía en su perfil. Para hacer más emotivo este detalle, ilustró sus palabras con una imagen de su tío, quien aparece en la postal regalando una sutil sonrisa frente a la cámara. Sin dar más detalles de las razones de su deceso, Sofía rindió así una especie de homenaje a su ser querido, con quien al parecer conservó una linda relación.

Lo cierto es que a pesar de todo, Sofía asume esta etapa de su vida con mucho optimismo, algo que sin duda es parte de la personalidad que la define, en un instante en que a la par mantiene viva la ilusión por la celebración de su próxima boda con Francisco Bernot, la cual se llevará a cabo en noviembre próximo. Y claro, tampoco ha ocultado lo sensible que se encuentra, algo que hizo evidente en un reciente mensaje que publicó y no pasó desapercibido por sus más de 600 mil seguidores. “Todos estamos tratando de recuperarnos de algo que no le decimos a nadie”, escribió. Tras este mensaje, la tapatía recibió un sinfín de reacciones, entre ellas la de s prometido, quien le reiteró nuevamente el gran cariño que le tiene. “Te amo con todo mi corazón”, dijo el galán.

Honesta sobre su salud

A finales de enero, Sofía dio a conocer que se encontraba internada debido al problema de endometriosis que padece. Desde el hospital, la ex Mexicana Universal compartió algunas fotografías, al mismo tiempo en que daba detalles de su experiencia, siendo muy empática con todas aquellas mujeres que pasan por una situación similar. “Yo, después de 11 años de tratamientos y 2 cirugías laparoscópicas, sigo con muchos problemas. Cuéntenme, ¿alguien de aquí sufre endometriosis como yo? ¿Qué hacen para sentirse mejor?”, dijo por aquellos días, abriendo la conversación entre varias de sus seguidoras, quienes han encontrado en ella un claro ejemplo de inspiración, por lo cual también no dejaron de expresarle su apoyo.

Así, Sofía se abre paso día con día, asumiendo cada reto con la mejor actitud, más allá de las circunstancias que pudieran presentarse, como lo ha sido la lamentable partida de su tío. Por supuesto, su familia ha sido su mayor apoyo durante este periodo de constantes cambios, en los que tampoco ha dudado en alzar la voz siempre que ha sido necesario. Por ahora, está dispuesta a seguir sorprendiendo a sus seguidores, con los que ha formado una gran comunidad de la que se siente enteramente orgullosa.

