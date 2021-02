Martín Fuentes relata la mala experiencia médica que tuvo en un hospital de Miami

Siempre pendiente de mantener al tanto a sus seguidores en redes, Martín Fuentes compartió la reciente experiencia médica que tuvo, cuando días atrás acudió a un hospital en Miami para atender un dolor de oído, el cual surgió luego de que pasara un tiempo bajo el agua buscando un teléfono celular, esto tras disfrutar de una tarde de esquí. A pesar de que intentó remediar la situación por su cuenta sin tener éxito, el esposo de Jacky Bracamontes decidió ponerse en manos de los profesionales, confiado en que ellos le ayudarían a resolver el problema. Sin embargo, las cosas no marcharon como él lo esperaba, cuando durante el procedimiento fue lesionado, -por lo que de principio creyó había sido en el tímpano-, aunque afortunadamente tras una segunda revisión médica se reveló que simplemente se trató del conducto auditivo.

A través de una transmisión en vivo por Instagram, el piloto de autos relató cómo fue que al inicio trató de atender la molestia, la cual se postergó por varias horas, por lo que al final tuvo que tomar una firme decisión. “El oído me dolía, tenía como agua. Le metí todas las cosas que hay en la farmacia, me eché gotas, me eché una espuma y luego me puse todas las cosas y empezó a dolerme más. En la noche, pues ya me dormí y a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, me levanto, me volví a poner esa cosita de espuma para lavarme y nada más me seguía doliendo…”, aseguró Martín, visiblemente tranquilo y tomando todo con calma, tal cual se aprecia en los primeros minutos del video que posteriormente decidió publicar en su perfil.

Ante la situación, Fuentes no dudó ni un minuto más y se dirigió con el médico, en donde asegura no recibió la atención que habría esperado. “Dije: ‘Voy a agarrar el coche y me voy al hospital’, al Mount Sinai y un ‘brillante’ doctor… me empieza a limpiar y me dice: ‘Sí, está tapado el oído, ¿lo trató de lavar con esas cosas de farmacia?’. Empezó a lavarlo él, a ponerle agua oxigenada y con un Q-tip (hisopo), me rompe el tímpano, empieza a sangrar mi oído, me duele mucho. Automáticamente cuando estaba ya medio oyendo, ya estaba oyendo bien, ya no oí nada…”, dijo visiblemente molesto al recordar parte de lo ocurrido, esto el pasado fin de semana.

Tras el incidente, Martín expresó su malestar al médico que lo atendía, quien decidió poner todo en manos de otro especialista, aunque debido a eso su vista al hospital se prolongó por varias horas. “Le digo (al médico): ‘Ya no puedo oír, estoy de regreso como estaba antes’. Me dice: ‘Hay un poco de sangre, déjame llamar a mi supervisor’. Para no hacerles el cuento largo, llega el jefe de urgencias a las 7 de la mañana-, llegué a las 4:30-, 7 de la mañana me dice el tipo este: ‘Creo que perforamos tu tímpano’…”. Por supuesto estas palabras provocaron en él un enojo inmediato. “Definitivamente salí enojadísimo de ahí… ya me fui de ahí, me vine a aquí a la casa… estaba preocupado realmente… esos son los malos médicos… eso fue el resumen…”, dijo.

El nuevo diagnóstico

Luego de esta situación, Martín acudió a consultar a otro especialista, quien tras hacerle una revisión a fondo descubrió que, afortunadamente, su tímpano no estaba perforado como él creía, sino que más bien había sufrido una lesión en el conducto auditivo. “Después de haber visto al especialista del oído, me limpió la sangre, me vio que sí estaba sangrando el oído, me limpió arena y me checó, me dijo que el tímpano está raspado pero está en buenas condiciones… el que me trató de limpiar lo que me hizo es hacerme un hoyo en el conducto auditivo, que está antes del tímpano, me cortó y obviamente traigo un hematoma, una semana y ya estoy listo para regresar a la vida normal, o sea que muy contento…”, agregó.

A lo largo de aquel clip en el que relató el incidente, Martín tambipen habló de otra de sus lesiones, ahora en el codo, tras sufrir un percance en uno de los juegos que instalaron temporalmente en el jardín de la casa. “Pusimos una resbaladilla, un inflable que teníamos… y cuando salgo muy fuerte me resbalo y caigo aquí (en una piedra) pero con el codo, y me troné una bolsita que se llama la bursa, y me dio bursitis. Traigo el codo como si le hubieran rellenado de agua ahí dentro, pero eso se quita rápido…”, dijo.

