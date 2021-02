Mónica Noguera habla por primera vez de la depresión que sufrió

Lejos de lo que pudiera pensarse, no todo es color de rosa en la vida de los famosos, pues como cualquier persona están expuestos a situaciones que los pueden llevar al límite. En septiembre del año pasado, la noticia del repentino fallecimiento del cantante Xavier Ortiz consternó a muchos, sobre todo por las circunstancias en que se dio su partida. Al hablar de este lamentable suceso, Mónica Noguera quiso abrir su corazón para hablar de su experiencia con la depresión. La conductora, quien en el pasado ha contado situaciones duras de su vida, reveló además qué ha sido su salvación al enfrentar este difícil panorama.

En la reciente emisión del programa De Primera Mano se hablaba sobre el lamentable fallecimiento del ex Garibaldi en septiembre del año pasado. Y es que nuevos reportes han apuntado a que cantante de 48 años había dejado de tomar los medicamentos con los que trataba su depresión. Luego de presentar a noticia, Mónica se tomó un momento para hablar de su experiencia personal con este trastorno mental. “Yo he estado en una situación de tener que ir al doctor para tomar y recetarte antidepresivos y en verdad es una sensación que quieres morir, en verdad”, confesó la conductora. “He estado como muy cerca de ese filo, que es tan delgado, esa línea es tan delgada”, agregó.

Mientras sus compañeros permanecían atentos, Noguera continuó con su sincero testimonio, revelando de paso qué fue lo que en su caso la ha ayudado a salir adelante. “A mí me ha salvado lo radical que he sido en entrenamientos, en alimentación que es importantísimo…”, señaló, destacando que es vital en este tipo de casos contar con el apoyo de un profesional: “Y en seguir con medicamentos periódicamente, pero sin dejar a tu doctor, no lo puedes dejar”, enfatizó. Además, la conductora opinó que en este tipo de situaciones no se puede suspender de golpe los antidepresivos, pues cualquier cambio en la medicación debe ser supervisado por un especialista. Tras compartir este íntimo episodio de su vida, sus colegas le manifestaron su cariño y apoyo sincero.

Los momentos más duros de su vida

El temple y fortaleza de Mónica la han ayudado a superar las situaciones más difíciles, como la que vivió en búsqueda de convertirse en mamá. Hace un par de años la conductora se abrió para hablar de este momento de su vida y confesó lo duro que fue para ella no poder cumplir su sueño de tener un bebé. “Durante 10 años estuve tratando de ser madre y nunca pude, en realidad sí me embaracé, pero perdía los embarazos”, contó en 2019 al asistir al programa Sale el Sol. “La primera vez que me embaracé fue de gemelos y los perdí justo a los 3 meses, probablemente días antes de los 3 meses y la segunda vez que me embarazo es años después y eso sí fue como al mes”, recordó la conductora visiblemente conmovida, pues incluso admitió que le costaba trabajo tocar el tema.

“Yo llevaba estos 10 años de estar tratando con tratamientos de fertilidad, de fertilización in vitro, después de esos 10 años platiqué con el doctor y le dije: 'quiero parar ya de intentarlo porque es algo muy desgastante'”, continuó. Mónica contó que tras esa decisión decidió intentarlo nuevamente luego de que conociera a una pareja, sin embargo, el embarazo tampoco pudo seguir. “Llega un punto (de) dejar ir porque si no tu vida no sigue”, reflexionó Noguera, quien también destacó la importancia de tener a su lado, además de la supervisión médica, el apoyo psicológico de un profesional para poder sobrellevar estas situaciones tan delicadas.

