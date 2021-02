La hija mayor de Inés Gómez Mont derrite a todos con su dulce voz

No hay nada que llene más de orgullo a Inés Gómez Mont que su numerosa y bella familia, con la que vive feliz y rodeada de amor. Inesita, la mayor de sus hijos, es la niña más tierna y la mejor hermana mayor, pero además de estas cualidades, es una estrella en formación, pues desde hace tiempo ha mostrado su interés por el canto. Orgullosa, la conductora ha compartido con sus seguidores algunos videos de los pininos su nena como cantante, incluso a mediados del año pasado mostró su primera audición, que si bien fue en el colegio, fue un importante reto para la pequeña. Firme en su deseo de cantar y con el apoyo incondicional de su mamá, Inesita se ha esforzado en prepararse, y ahora Inés ha mostrado los frutos de ese esfuerzo. "Inesita se grabó con mi celular mientras ensayaba una canción. Me derrito al escucharla y ver que canta con mucho sentimiento", escribió ayer en su Instagram al compartir un clip de su primogénita cantando un tema en inglés. A su vez, la mamá de seis recordó las palabras de su hija cuando compartió con ella su sueño de cantar y el consejo que le dio ella en ese momento. "Desde hace un año me dijo: 'Mamá me gusta mucho cantar, me gustaría tomar clases'. En ese momento le respondí: 'Mi amor, es hermoso cantar y lo haces precioso, siempre te voy a apoyar en lo que te guste en la vida, pero debes ser responsable y comprometerte, si quieres clases debes ser formal y echarle ganas", continuó. Así, Inesita se entregó en sus clases y vaya que éste esfuerzo ha sido fructífero. "Ha mejorado mucho, aún le falta mucho por aprender pero es la más comprometida. Me siento siempre tan orgullosa de ella", confesó Gómez Mont, ¿quieres escuchar a esta pequeña? Haz click en el video.

