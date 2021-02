El especial regalo de Jill Biden a Michelle Obama

Los papeles se han invertido, ahora, Jill Biden es la primera dama de Estados Unidos y Michelle Obama ve con orgullo cómo su amiga toma el papel que ella llevó honrosamente por ocho años. En los últimos meses, ante los ataques constantes que se dieron en la batalla electoral más aguerrida que se ha visto en los últimos años en aquel país, Michelle salió a la defensa en más de una ocasión en favor de Jill, y ahora que las aguas se han calmado, la esposa del mandatario estadounidense ha tenido un especial gesto para con su amiga. Ha sido Michelle quien ha compartido la imagen que ha mostrado la cercanía entre las mujeres y que ha dado mucho de qué hablar.

Fue a través de su cuenta de Instagram que Michelle compartió una fotografía que parecía de lo más sencilla. Una canasta con varias verduras, mientras que el mensaje que la acompañaba leía: “¡Tan agradecida por este hermoso regalo de nuestra increíble primera dama! Estos vegetales frescos del jardín de la Casa Blanca fueron una maravillosa -y deliciosa- sorpresa. ¡Te amo Jill!”. Pero, ¿qué tenían estos vegetales de especiales? Cualquiera pensaría que un regalo como éste es cosa sencilla entre estas dos mujeres. La realidad, es que el significado va mucho más allá. El pequeño huerto al que hace referencia Michelle en el mensaje, fue plantado por ella en los ocho años que estuvo en la Casa Blanca.

Como es bien sabido, durante su época como primera dama, Michelle tuvo como una de sus plataformas más importantes el promover una alimentación más saludable, específicamente cuando de niños se trata. No era raro verla poniendo manos a la obra cuando de plantar se trata y se le vio en varias ocasiones rodeada de pequeños trabajando en esta labor, por lo que es fácil pensar en la importancia que el huerto tiene para la esposa de Barack Obama.

Aquellos que hacen un análisis más profundo del regalo, piensan en la importancia del cambio de estafeta, además de un sutil mensaje de vuelta a casa, después de que durante cuatro años la residencia oficial estuvo habitada por los Trump y los Obama no tenían ningún tipo de acceso al que fue su hogar casi una década.

Los mensajes de apoyo a Jill

Éste no es el primer gesto de cariño entre Jill y Michelle en redes sociales, y seguramente no será el último. Si el día de la investidura presidencial, Michelle se tomó el tiempo de dedicar un extenso mensaje a Joe Biden y Kamala Harris, no olvidó hacer mención de Jill y el esposo de la nueva vicepresidenta. Pero si este mensaje mostraba su cercanía, fue el que publicó ante los ataques que se dieron contra Jill por usar su título de doctora en educación, el que más ha llamado la atención.

“Por ocho años, vi a la Dra. Jill Biden hacer lo que muchas mujeres profesionistas hacen -exitosamente, manejar más de una responsabilidad a la vez, desde sus deberes como maestra hasta sus obligaciones oficiales en la Casa Blanca, pasando por sus roles de madres, esposa y amiga. Y ahora mismo, estamos viendo lo que pasa también a muchas mujeres profesionistas, sin importar si su título es doctora, señorita o señora, incluso primera dama: muy seguido, nuestros logros se encuentran con escepticismo, incluso, burla. Se duda de nosotros por aquellos que prefieren elegir la blandeza de ridiculizar en vez de la fuerza del respeto. Y aún así, sus palabras se pueden mantener, después de décadas de trabajo, nos fuerzan a probar (lo que somos) nuevamente”, comenzaba.

“¿En verdad es el ejemplo que le queremos dar a la próxima generación? La Dra. Biden nos da un mejor ejemplo. Y es por esto que estoy tan convencida de que no podríamos haber pedido una mejor primera dama. Será un maravilloso modelo a seguir, no solo para las niñas jóvenes, sino para todos nosotros, llevando sus logros con gracia, buen humor y sí, orgullo. Estoy muy emocionada de que el mundo pueda ver lo que yo conocí, una mujer brillante, que se ha distinguido con su profesión y la vida que lleva cada día, siempre buscando apoyar a los demás, en vez de minimizarlos”, cerró Michelle en un mensaje que ha sido muy aplaudido en redes sociales.

