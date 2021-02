Jeff Bezos anuncia que deja su puesto como CEO en Amazon

Tras varios años de consolidarse como uno de los emprendedores más exitosos y millonarios del mundo, Jeff Bezos ha tomado la decisión de dejar el cargo de CEO de su compañía Amazon, 27 años después de haberla fundado junto a su exesposa MacKenzie Scott. El anuncio fue dado a conocer por el empresario este 2 de febrero, a través de un comunicado dirigido a sus empleados, y en el cual confirmó que será Andy Jassy, de 53 años, -actual CEO de Amazon Web Services-, quien asuma el cargo de director ejecutivo, aunque el cambio ocurrirá hasta la llegada del tercer trimestre de este año. Por supuesto, la noticia ha ocurrido en uno de los mejores momentos para el emporio de ventas en línea, cuyos ingresos han aumentado a lo largo de estos últimos meses.

En el comunicado, Bezos también especifica la posición que ocupará dentro de la empresa de ahora en adelante, situación que lo ha llevado a plantearse nuevos objetivos, según se puede leer en el documento que se ha viralizado de manera inmediata. “Me complace anunciar que este tercer trimestre pasaré a ser presidente ejecutivo de la junta de Amazon, y Andy Jassy se convertirá en CEO. En el puesto de presidente ejecutivo tengo la intención de centrar mis energías y atención en nuevos productos e iniciativas tempranas. Andy es muy conocido dentro de la compañía y ha estado en Amazon casi tanto tiempo como yo, será un líder sobresaliente y tiene toda mi confianza…”, se puede leer en el documento, en el que destaca dos décadas de arduo trabajo de un proyecto que simplemente inició como una idea.

En otro de los puntos de la carta, Bezos hizo énfasis en lo mucho que hoy le emociona esta transición, detallando la manera en que se dará su participación dentro de Amazon, para marcar así una nueva etapa. “Ser presidente ejecutivo de Amazon es una gran responsabilidad y es demandante. Cuando tienes una responsabilidad como esa, es difícil poner atención a otra cosa. Como presidente del directorio, seguiré participando en importantes iniciativas de Amazon. Pero también tendré el tiempo y la energía que necesito para concentrarme en el Fondo Day 1, el Fondo Bezos Earth, en Blue Origin, The Washington Post y mis otras pasiones. Nunca he tenido más energía y esto no se trata de jubilarme. Me apasiona el impacto que creo que estas organizaciones pueden tener”, aseguró.

El mejor momento de Amazon

Bezos fue puntal al describir el instante por el que ahora atraviesa el proyecto que vio nacer hace dos décadas, algo que ha descrito con pleno entusiasmo, el cual comparte con todas aquellas personas que han formado parte de esta aventura. “Amazon se encuentra en su momento más inventivo en este momento. Espero que estén tan orgullosos de nuestra inventiva como yo. Creo que deberían estarlo. Encuentro mi trabajo significativo y divertido. Tengo la oportunidad de trabajar con compañeros de equipo que son los más inteligentes, talentosos e ingeniosos”, aseguró.

A lo largo de estos meses, Amazon ha permanecido como uno de los negocios más fuertes en el mercado de las ventas en línea, lo que le ha redituado a Bezos un crecimiento de las acciones de su compañía por casi un 69% durante el último año, según reporta CNN. En cifras generales, la compañía estadounidense informó el crecimiento de sus ventas netas anuales por un 38%, con un ingreso neto durante 2020 de 21 mil 300 millones de dólares, según los reportes.

