Marilyn Manson da respuesta a las acusaciones que se han hecho en su contra tras el mensaje de Evan Rachel Wood

Han pasado 14 años desde que Evan Rachel Wood y Marilyn Manson comenzaron una relación que terminó en el 2010 después de haber estado comprometidos, pero la actriz ha decidido romper el silencio y nombrar al cantante en un poderoso mensaje en redes sociales, en el que deja al descubierto abusos que vivió durante este tiempo. Evan había mencionado ya antes que había vivido duros momentos en una de sus relaciones y debido a los tiempos a los que señalaba se sospechaba que se trataba del cantante, pero ha sido esta semana cuando decidió terminar con años de silencio y por nombre y apellido, acusar a Manson de lo sucedido. Cinco otras mujeres han dado testimonios similares, relatando lo que vivieron durante sus relaciones, algo que ha estado pasando en estos momentos con otras celebridades. Ante esto, el intérprete se ha visto en la necesidad de emitir una respuesta.

“Obviamente, mi arte y mi vida han sido por mucho tiempo imanes de controversia, pero estas recientes acusaciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad. Mis relaciones íntimas han sido siempre enteramente consensuales con parejas de mentalidad similar. Sin importar cómo -o por qué- otros están decidiendo malinterpretar el pasado, esa es la verdad”, fue el mensaje que apareció en las redes sociales de Manson. En esta publicación, los comentarios han sido bloqueados, pero se ha podido ver que la esposa del cantante, Lindsay Usich, le ha dado like.

El mensaje se dio solamente unas horas después de que Evan tomara el mismo medio para compartir el poderoso mensaje que se replicó alrededor del mundo. “El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido como Marilyn Manson. Empezó a acosarme cuando era una adolescente y abusó horriblemente de mí por años. Me lavó el cerebro y manipuló para someterme. Ya no voy a vivir con miedo de su venganza, las calumnias o en chantaje. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y poner en evidencia a los muchos (personajes de la) industria que se lo han permitido, antes de que arruine más vidas. Me uno a las víctimas que ya no van a quedarse calladas”.

Evan hace referencia a la relación que comenzó con el cantante cuando tenía solamente 18 años, mientras él era casi dos décadas mayor. Aunque en esta ocasión no entró en detalles sobre lo sucedido, hace un par de años, durante una entrevista con Rolling Stone hizo mención del abuso que sufrió en una de sus relaciones. En aquel momento, por la temporalidad a la que apuntaba, se supuso que se trataba del músico, aunque ella había decidido no señalarlo directamente.

Las víctimas buscan apoyo de las autoridades

El testimonio de Evan Rachel Wood fue solamente uno, entre los de varias exparejas del cantante que también decidieron alzar la voz y acabar con años de abusos. Las acusaciones van de la violencia física, al abuso psicológico, pasando por distintos episodios en los que las mujeres sufrieron grandes problemas por su vinculación con el músico. Dando continuidad a su mensaje, Evan compartió en su cuenta de Instagram una carta de la Senadora de California Susan Rubio al fiscal general y al director del FBI, pidiendo que se reúnan con las víctimas inmediatamente y den seguimiento a sus acusaciones. En primera persona, Rubio apunta a que como sobreviviente de violencia doméstica que ahora aboga por mujeres que pasaron por lo mismo que ella, sabe lo difícil que es que se les crea cuando narran lo que vivieron.

“Si estas acusaciones son verdaderas, y no se realizan investigaciones, le estaremos fallando a las víctimas y permitiéndole a un posible perpetuador que siga abusando de víctimas inocentes. Eso no se debe permitir”, se lee en la carta.

