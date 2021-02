Sarah Kohan ya no sigue a 'El Chicharito', quien se ha dado una escapada muy bien acompañado

La relación de Javier El Chicharito Hernández y Sarah Kohan atraviesa por momentos en los que cada acción es blanco de la atención pública, ello debido a los rumores de separación que han acompañado a la pareja desde hace un tiempo. La modelo hizo maletas para viajar a su natal Australia, situación que reforzó las especulaciones sobre su estatus sentimental. Ahora, la madre de dos ha tomado una nueva decisión que ha llamado la atención de sus seguidores, la cual tiene que ver con sus redes sociales y el vínculo que mantenía en ellas con el futbolista mexicano. Pero no es la única noticia que se ha dado en torno a esta pareja, pues por su parte, el delantero quiso darse una escapada con sus inseparables amigos y un grupo de acompañantes entre los que ha destacado una guapa modelo.

En tiempos de redes sociales una imagen, un like y un unfollow pueden decir más que un mil palabras, y tal podría ser el caso de la decisión que Sarah acaba de tomar con relación a su cuenta de Instagram. Y es que sus fieles seguidores no pudieron pasar por alto que ha dejado de seguir a El Chicharito, así como a sus inseparables amigos Diego Dreyfus y Nico de Zambiasi, con quienes antes trabajó en la serie de YouTube Naked Humans. Si bien no se sabe con certeza en qué momento exacto la modelo decidió dejar de seguir al padre de sus hijos, ha sido ahora que ha llamado la atención, pues, aunque ni ella ni el futbolista se han referido abiertamente sobre el tema de su separación, muchos ya lo dan por hecho. No obstante, mientras la influencer australiana ha puesto distancia en lo digital con Hernández, él continúa siguiéndola en dicha plataforma.

Mientras Sarah sigue pasando el tiempo con sus pequeños y disfrutando con ellos de inolvidables días playa, El Chicharito ha hecho una pausa en sus entrenamientos para emprender una aventura con sus amigos y otra acompañante. El futbolista, el coach de vida y el fotógrafo compartieron en sus redes sociales algunos vistazos de su escapada a la nieve en las montañas de Utah. “Ojalá que tu energía esté conectada más con el amor que con el miedo. Y si tienes miedo confróntalo y conectarás más con el amor. Que tengan una semana de crecimiento, plenitud y abundancia, los amo”, escribió la estrella del Galaxy al publicar una postal junto a Dreyfus y De Zambiasi en sus Stories. “Sigamos jugando y divirtiéndonos toda la vida”, escribió después al publicar más imágenes en las que se le ve muy sonriente disfrutando de la nieve.

El Chicharito compartió estas imágenes junto con mensajes reflexivos, mientras que sus amigos publicaron en sus propias redes más fotos y videos que revelaron que en la escapada hubo una invitada más: la modelo Lourdes Motta. La guapa paraguaya y otras acompañantes fueron captadas junto al futbolista, el coach de vida y el fotógrafo mientras viajaban a su destino a bordo de un jet privado. Otras imágenes mostraron que incluso pasaron un tiempo en la residencia de Hernández en Los Ángeles, videos publicados por Dreyfus los mostraron a los cómplices de aventuras junto a sus amigas descansando en la sala de su casa

Los misteriosos mensajes de Sarah y 'El Chicharito'

Si bien la modelo y el futbolista siempre fueron muy abiertos respecto a su relación -incluso mostraron mucho de ello en su serie de YouTube-, del momento por el que atraviesan ahora han querido reservarse los detalles. Sin embargo, a través de sus redes sociales han convertido mensajes y reflexiones que, para algunos, esconden un trasfondo relacionado a la situación que viven sentimentalmente. A finales de diciembre Sarah compartió unas profundas palabras que no pasaron desapercibidas entre sus seguidores: “La decisión más difícil de tomar es alejarse de alguien con quien te has esforzado tanto para que funcione. Solo puedes hacer mucho para ser compatible, pero no puedes hacer que alguien cambie para que mejore la relación”, escribió entonces, apenas un par de semanas antes de que tomara un vuelo hacia Australia. Fue justamente después de que la modelo regresó a su tierra natal que El Chicharito compartió un mensaje que algunos relacionaron con la decisión de ella: “Si te pone feliz ver el vuelo de los demás, entendiste todo”, señaló. No obstante, hasta ahora ninguno de los dos se ha pronunciado abiertamente para hablar con lujo de detalle sobre lo que sucede en su relación.

