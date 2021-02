La esposa de Armie Hammer se dice ‘en shock, con el corazón roto y devastada’

La situación que ha envuelto a Armie Hammer, tras la serie de acusaciones anónimas y públicas que se han hecho en su contra, no se ha detenido a lo largo de las semanas. A pesar de que el actor aseguró que no iba a dar réplica a las acusaciones en su contra que descalificó en aquel mensaje, la publicación de imágenes y videos de una cuenta privada de Instagram a su nombre, hizo que tuviera que pedir una disculpa e incluso, aceptar que se trataba de su propio perfil. Ante esta situación, su todavía esposa, Elizabeth Chambers, había publicado un comentario en una nota con respecto a un nuevo proyecto de los excompañeros de Hammer, pero ha sido hasta ahora que ha tomado la palabra y ha comentado respecto a lo que está sucediendo. Sin hacer referencia explícita al padre de sus hijos, pero dejando claro su apoyo a cualquier víctima de abuso, Elizabeth ha explicado que se encuentra devastada con lo que está pasando.

“Por semanas, he estado tratando de procesar todo lo que ha pasado. Estoy en shock, con el corazón roto y devastada. Dejando el corazón roto de lado, estoy escuchando y voy a continuar escuchando y educándome en estos temas delicados. No me había dado cuenta de todo lo que no sabía”, comienza el mensaje que Elizabeth publicó en su cuenta de Instagram, “Apoyo a cualquier víctima de ataque o abuso y animo a quien sea que haya experimentado este dolor a que busque ayuda que él o ella necesiten para sanar”.

Al parecer, este mensaje se da ante la expectación de una respuesta por su parte, pues continúa diciendo: “En este momento, no voy a hacer otro comentario sobre este tema. Mi única prioridad y atención continuarán siento mis hijos, mi trabajo y el sanar durante estos momentos increíblemente difíciles. Gracias a todos por su amor y apoyo, y gracias, de antemano, por su continua amabilidad, respeto y consideración por mis hijos y por mí, mientras buscamos maneras de seguir adelante”.

La separación

Desde el comienzo de la pandemia, Elizabeth había viajado con el actor y sus hijos a las Islas Caimán -donde Hammer pasó su infancia-. Fue a mediados del año pasado que, tras diez años de matrimonio y doce juntos, Armie regresó a Estados Unidos sin su familia y comenzaron el proceso de divorcio. Aunque parecía una separación amistosa, se hizo pública la petición del actor a la Corte de que su mujer e hijos regresaran a Estados Unidos para poder verlos, pero debido a la situación sanitaria que se vive en estos momentos, esto no sucedió.

En la isla, la situación por la pandemia está mucho más controlada que en Estados Unidos, por lo que se decidió que los hijos de la pareja continuaran asistiendo a la escuela en aquel lugar. Ante esto, justo a la par que comenzaba la ola de acusaciones en su contra, Armie viajó a Caimán para pasar las fiestas con su familia, fue precisamente en este momento que la información comenzó a subir de nivel y que el actor tuvo que pedir una disculpa por una de sus publicaciones en su cuenta privada de Instagram.

A pesar de que no ha vuelto a hacer comentario alguno sobre lo sucedido, Hammer ha tenido que separarse de dos de sus proyectos cinematográficos. El primero, en el que trabajaría con Jennifer Lopez y Ryan Reynolds, Shotgun Wedding, del que dio anuncio personalmente al descalificar las acusaciones en su contra; mientras más recientemente, se dio a conocer que había quedado fuera de la serie que se trabaja basada en la historia de El Padrino, y de la que sería protagonista.

