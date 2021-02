Desde el set de filmación, Eiza González celebró su cumpleaños 31

En medio del increíble momento profesional que atraviesa y teniendo varios proyectos cinematográficos y televisivos por estrenar, Eiza González se ha tomado para celebrar su cumpleaños número 31. De hecho, la actriz ha celebrado de la mejor manera, pues lo ha hecho desde el set de filmación de la película Ambulance, en la que por cierto comparte créditos con el actor Jake Gyllenhaal. Como era de esperarse, su familia y allegados se han hecho presentes en este día, por lo que desde las primeras horas cobijaron a la guapísima actriz con los detalles más especiales, haciéndole saber a la protagonista de películas como Bloodshot lo mucho que la quieren y la admiran.

A través de sus redes sociales, Eiza ha hecho eco de las felicitaciones que recibió a lo largo del día, así como de los regalos que ha recibido de parte de sus compañeros de trabajo, amigos y familia. Decenas de arreglos florales, obsequios de todos los tamaños y tarjetas de felicitación con las palabras más sinceras, fueron parte de los detalles que la mexicana recibió en esta fecha. Sin embargo, uno de los regalos que más le ha emocionado, fue el increíble pastel que su mamá le mandó a hacer, el cual estaba inspirado en sus perritos, algo que por supuesto terminó por conmover a la también cantante.

En un video que ha compartido en su perfil de Instagram, se puede observar también, como Eiza fue sorprendida por la producción de Ambulance al finalizar la filmación de una de sus escenas, con un hermoso pastel con todo y velitas, y cantándole a todo pulmón el Happy Birthday. “Ha sido un día muy explosivo, dirigido y producido por Michael Bay”, escribió la intérprete junto a su video, haciendo referencia al director de la película.

Por lo que ha mostrado en sus redes sociales, Eiza ha pasado su cumpleaños de una forma muy diferente, pues en esta ocasión su festejo ha sido de lo más relajado, pues ha pasado la tarde tomando el sol en una terraza, refrescándose en una alberca y tomando algunas copas de sus bebidas favoritas. Y es que debido a la pandemia, las grandes fiestas y reuniones en los mejores bares de Los Ángeles han tenido que esperar para otro momento más oportuno.

Las hermosas palabras de su madre

Como era de esperarse, Glenda Reyna, la orgullosa mamá de Eiza, no dudó en dedicarle unas hermosas palabras a su hija, demostrando la admiración que tiene por la joven actriz y enviándole sus mejores deseos. “A esta hora, ya te gozaba entre mis brazos, recuerdo un hermoso día lleno de energía, flotaba en el aire tiempos de amor, todo conjugaba con exactitud para que tu llegada a este mundo fuera perfecto, bienvenida ayer princesdoll @eizagonzalez hoy y siempre mi amor querido, mi orgullo por ti no tiene límite, has superado todo lo que hubiese deseado para ti y has sido sin duda ¡una enseñanza maravillosa! Feliz cumpleaños mi amor querido, que la vida te provea de todo aquello que te haga feliz, te amo con todo mi ser”, expresó.

