Ariadne Díaz revela que fue diagnosticada con Covid-19 por segunda ocasión

Hace unos meses, Ariadne Díaz se sinceró con sus seguidores y reveló, durante un viaje que realizó en compañía del padre de su pareja, Marcus Ornellas, que fue diagnosticada con Covid-19, enfermedad que por fortuna atravesó sin síntomas y sin mayores complicaciones, según detalló en aquel entonces la actriz. Sin embargo, en medio de una intensa segunda ola de contagios en todo el mundo, la protagonista de telenovelas como La doble vida de Estela Carrillo ha revelado que volvió a ser diagnosticada con esta enfermedad, razón por la que decidió mantenerse alejada de las redes sociales en las últimas semanas, pues confesó, en esta ocasión los síntomas sí se presentaron con mayor fuerza.

Fue a través de una serie de videos que publicó en Instagram Stories donde la actriz se sinceró y habló de su segundo contagio, asegurando que en esta segunda ocasión sí se hicieron presentes los estragos de la enfermedad en su cuerpo, aunque por fortuna no fue nada grave. “Ya me había dado Covid, ¿verdad? y gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿cómo pueden creer? Yo no lo puedo creer, pero me volvió a dar”, reveló Ariadne. "Tuve Covid otra vez, me dio más fuerte esta segunda vez que la primera, pero nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien", agregó la guapa intérprete de 34 años.

La actriz detalló que por fortuna, en esta segundo contagio su cuerpo volvió a reaccionar de la mejor manera, y aunque presentó síntomas más severos, no hubo nada de qué preocuparse, pues su saturación de oxígeno nunca estuvo baja y siempre estuvo bajo vigilancia médica, en caso de que requiriera otro tipo de intervención. "Me siento muy afortunada de que a pesar de haber lidiado con esto dos veces, en ambas ocasiones siempre estuve saturando muy bien, la segunda vez un dolor en el cuerpo nefasto y terrible. Pero, dentro de todo, siempre estuve bien”, expresó completamente agradecida.

En cuanto a la salud de su pareja, Marcus Ornellas, y la de su pequeño Diego, Ariadne reveló que ambos dieron negativo a la prueba de Covid y por consiguiente no presentaron ningún síntoma, algo por lo que se mostró de lo más agradecida, pues en la primera ocasión fue igual. "Cabe mencionar que de las cosas más agradecida que me hacen sentir es que este niño cachetón que está aquí (su hijo Diego) y su papá… las dos veces han salido negativos ellos dos, las dos veces se han sentido perfectos, entonces eso también me hace sentir muy contenta y agradecida con la vida, y ¡ya estoy aquí otra vez!", resaltó la actriz.

El 2020, un año de duras lecciones

Sin duda alguna, el 2020 pasará a la historia como uno de los años más complicados para millones de personas en todo el mundo. Y es que debido a la pandemia, muchas cosas dejaron de ser como antes las conocíamos, incluso las más cotidianas. Ante este panorama, y admitiendo haber pasado por uno de los años más difíciles de su vida, Ariadne Día hizo una reveladora reflexión, justo en el día que cumplió 34 años, la cual quiso compartir con sus seguidores. "El año más tremendo de mi vida. Dios probó mi fe y fortaleza de cada manera posible. En cada aspecto de mi vida hubo una batalla, una lucha, un aprendizaje y un milagro. Si hace un año hubiera sabido a todo lo que me enfrentaría, no sé qué hubiera hecho, pero hoy lo logré y me siento poderosa, libre y con pasión por vivir el resto de mi vida”, compartió Díaz completamente conmovida.

