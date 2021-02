Horacio Pancheri se sincera sobre su ruptura con Marimar Vega: 'Terminamos en paz'

Luego de que Marimar Vega y Horacio Pancheri confirmaran su ruptura, luego de casi dos años de relación, ambos famosos habían decidido no hablar más sobre el tema y guardarse los detalles para ellos. Sin embargo, el actor fue captado a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, luego de pasar unos días de trabajo en Cancún, donde se grabaron algunas escenas de la serie El Juego de las Llaves, y aunque quiso pasar desapercibido, no pudo evitar ser cuestionado acerca de la situación sentimental que vive. Y aunque en un principio se mostró renuente a hablar frente a las cámaras, el argentino finalmente abrió su corazón y reconoció que se encuentra en duelo tras el fin de su noviazgo.

Con un semblante muy serio, Horacio se refirió a su ruptura con Marimar y sin entrar en detalles, reconoció que ha quedado en los mejores términos con la actriz, deseándole siempre lo mejor ahora que han decidido tomar caminos separados y haciendo oídos sordos a los rumores que los han rodeado en los últimos días. “Terminamos en paz, deseamos lo mejor para cada uno y a seguir su vida cada uno. La gente puede decir lo que quiera, cada uno que tome partido por quien quiera, que hable, que diga, estoy acostumbrado a eso… La red (Instagram) mía está abierta, que comente quien quiera comentar”, comentó Pancheri en declaraciones retomadas por el programa Sale el Sol.

Fue entonces que Horacio se mostró de lo más sincero y con total transparencia admitió estar atravesando un momento emocional un poco complicado, por lo que se está tomando su tiempo para digerirlo y asimilarlo. “Comparto lo bonito, lo malo queda para nosotros. Hacer el duelo y listo… Cada quien lleva su proceso como lo pueda hacer… cada quien toma su camino. Yo hago mi terapia, ella hace su terapia, hay gente que va por otro lado, pero bueno, así es la vida, hay que darle para adelante”, expresó.

Sobre los rumores que apuntan a que su relación con Marimar Vega terminó por una supuesta infidelidad de su parte y en los que incluso se ha visto involucrada la joven actriz Gala Montes, compañera de elenco de Pancheri, el actor fue contundente y volvió a dejar en claro que nada de lo que se dice es cierto, reiterando que no entrará en detalles sobre las razones por las que su noviazgo terminó. “Fui clarísimo: no voy a hablar de mi separación, ya está más que claro, me separé, y los temas son míos con María, ya lo aclaré. Gala no tiene nada que ver… nada más lo dejé claro para que Gala se quede tranquila, para que no inventen y, como María lo confirmó, lo reafirmé y listo”, expresó.

Una noticia inesperada

Sin duda alguna, Marimar Vega tomó por sorpresa a sus seguidores, luego de compartir un mensaje en sus redes sociales en el que confirmaba su ruptura con Horacio Pacheri, luego de semanas de rumores y de que el argentino borrara algunos de sus recuerdos más recientes de su relación con la guapa actriz. “Este mensaje es para comunicar que tomé la decisión de terminar mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separados. Ojalá que algún día podamos vivir estos difíciles procesos personales sin publicaciones machistas que fomentan y perpetúan la cosificación y nulificación de la mujer”, escribió Vega en sus redes sociales. “Por mi parte sólo puedo decir que estoy en un mejor lugar enfocada en procurar lo mejor de mi vida”, concluyó la actriz en la publicación que acompañó con un retrato suyo reciente.

