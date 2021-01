Michelle Renaud revela de quién es el anillo de compromiso que anunció en sus redes

Luego de que Michelle Renaud y Danilo Carrera confirmaran su ruptura, luego de más de año y medio de relación, la actriz ha vuelto ha causar conmoción entre sus fans con una misteriosa publicación en Instagram Stories relacionada con un hermoso anillo de compromiso, el cual ha puesto a la venta. Y es que hasta donde sus seguidores tenían conocimiento, Michelle y Danilo nunca se comprometieron o por lo menos nunca lo hicieron público, por lo que los cuestionamientos acerca sobre el origen de la hermosa joya no se hicieron esperar.

En la publicación en cuestión, se puede observar un hermoso anillo solitario con un enorme diamante en la parte central de Tiffany & Co., un clásico. Junto a la imagen, la actriz adjuntó un mensaje, con el que despertó la curiosidad de sus fans e incluso de su familia, quienes no han dejado de cuestionar al respecto a la hermosa actriz. “Hombre románticos y comprometidos, vendo un anillo de compromiso para el que ya se anime a dar paso. Escríbame por DM (Mensaje Directo). Nuevo y con la mejor energía del amor”, se podía leer en la imagen.

Ante el revuelo que ha causado su publicación, Michelle se ha apresurado a aclarar la situación y nuevamente ha recurrido a sus redes sociales para enviar un mensaje y calmar no solo a sus fans, también a algunos de sus familiares que se mostraron un tanto confundidos ante su publicación. “Oigan, ya me escribieron hasta tías así de que: ‘¿de quién es ese anillo?, ¿cómo?’…”, relató la actriz en un video que compartió en Instagram Stories, en el que incluso bromeó con la situación, asegurando que ella porta su propio anillo de compromiso, demostrando así que el que anunció en sus redes no es de ella. “Es un anillo de un amigo y le estoy ayudando a venderlo, así que, bueno, por DM le contesto todas sus dudas”, explicó la protagonista de telenovelas como Hijas de la Luna.

El inesperado anuncio de su rompimiento

Fue el pasado 25 de enero cuando Michelle Renaud y Danilo Carrera lanzaron un comunicado conjunto en sus redes sociales en el que confirmaron que su noviazgo había terminado, confirmando así los rumores que ya los rodeaban desde semanas antes y tomando por sorpresa a sus fans, quienes los veían como una pareja muy sólida. “Con toda la tristeza del mundo, pero sabiendo que lo bailado nadie nos lo quita, queremos contarles que hemos decidido terminar nuestra linda relación. Hoy nos queremos más que nunca; tuvimos mucho aprendizaje juntos y les agradecemos a ustedes todas las muestras de cariño para nuestra relación”, se puede leer en el post que ambos hicieron en sus respectivos perfiles de Instagram, el cual también han acompañado de una linda postal en la que aparecen juntos y muy sonrientes.

Danilo y Michelle dejaron en claro que aunque su noviazgo ha terminado, no será así con su amistad, por lo que aseguraron que su trabajo en la telenovela Quererlo Todo, de la cual son protagonistas actualmente, no se verá afectado, por lo que se dijeron felices de mantenerse unidos en el plano profesional y amistoso. “No se preocupen que solo termina la relación romántica pero jamás nuestra amistad y gran compañerismo. Seguimos muy contentos de estar trabajando juntos en Quererlo Todo”, finalizaron.

