Tania Ruiz impacta con su colorido look

Sin duda alguna, Tania Ruiz sabe muy bien cómo sorprender a sus fieles seguidores. Y es que es a través de ese medio, donde la guapa modelo se mantiene en cercano contacto con todos ellos, mostrando sus mejores looks, compartiendo sus consejos de belleza y hasta sus más profundos pensamientos. Justo como lo ha hecho este fin de semana, cuando la rubia potosina se ha dejado ver presumiendo su estilizada figura en un look de lo más colorido.

Fue a través de su perfil de Instagram donde la novia de Enrique Peña Nieto compartió una serie de postales en as que aparece de lo más guapa, posando para la lente a la orilla de una alberca, lista para darse un buen chapuzón. En las imágenes, que han causado revuelo entre sus seguidores, Tania luce hermosa en un hermoso traje de baño en tonos púrpuras y de estampado de flores, el cual tenía unas aberturas a la altura de la cintura, lo que resaltaba las curvas de la modelo.

Tania complementó su look con una colorida mascada con la que sostuvo su cabello, algo de lo que ha hecho su sello personal, pues es común ver en los estilismos que suele mostrar en sus redes sociales lleve algunas mascadas sobre la cabeza. Además, también optó por llevar un colorido pareo de colores, que contrastaba con su increíble traje de baño, logrando así un excelente look para un día de playa o alberca, y en el que sin duda, muchas de sus seguidoras se inspirarán. De hecho, en los comentarios, ya le han hecho saber lo mucho que les ha gustado su look, e incluso le han llovido cientos de piropos, pues sin duda, este ha sido uno de sus looks más sexys.

Como suele suceder en sus redes sociales, la modelo también abrió su corazón para compartir con sus fans algunos de sus pensamientos más profundos, reflexionando en esta ocasión sobre la importancia de aprovechar cada lección de vida, sobre todo cuando se trata de los errores cometidos. “Para aprender hay que querer aprender. No todo el que camina crece, ni todo el que se cae aprende. ¡Todas las circunstancias dependen de ti! Hacer el bien y sentirte bien. Querer cambiar para mejorar, es jugártela por algo mucho mejor por ti y para ti...”, compartió Ruiz debajo de sus fotografías, ganándose el reconocimiento de sus seguidores. “Da las gracias a cada error, gracias a tu intuición, gracias a lo que vives... y ve qué te está enseñando todo esto. Cuando todo está bien aprendemos menos que cuando algo sale mal. ¡Confronta lo que llevas dentro y hazle frente! ¡Qué intenta decirte! Tu grandeza está en cómo tomas lo que vives y que eres capaz de todo si estás de la mano de Dios. Eres tu mayor descubrimiento y en ti está tu evolución. Bonito día gente bonita”, finalizó Tania entre emojis de corazón.

De vuelta a la vida deportiva

Luego de haber superado el Covid-19, Tania Ruiz ha tenido que lidiar con algunas secuelas que le dejó esta enfermedad, así como con algunos cambios en su vida a los que tuvo que acostumbrarse a lo largo de estos últimos meses. Y es que debido a su condición, la modelo reveló que tuvo que hacer una pausa a sus rutinas de ejercicio, pues se le dificultaba hacerlo. Afortunadamente, la guapa potosina reveló hace unas semanas que su recuperación ha ido viento en popa, por lo que incluso ha podido retomar su vida deportiva, después de cinco meses de recuperación, algo que la tiene muy contenta y motivada.

A través de su perfil de Instagram, Tania compartió una serie de postales en las que se dejó ver muy sonriente, montando una bicicleta y luciendo guapísima en un look deportivo de leggins de licra negra y un top en color azul, el cual complementó con unos lentes oscuros, lista para ejercitarse y seguir manteniéndose en forma. “Empieza donde estás, usando lo que tienes y haciendo lo que puedes”, fue uno de los inspiradores mensajes con los que Tania acompañó una de las fotografías que compartió.