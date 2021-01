'La Choco' se confiesa y habla de su relación con Atala Sarmiento

Luego de su polémica salida del programa Ventaneando, hace poco más de dos años, mucho se ha hablado sobre la relación que Atala Sarmiento mantiene con sus excompañeros del programa, y especialmente con su cuñada Jimena Pérez ‘La Choco’. De hecho, desde aquel entonces, su relación ha estado rodeada de rumores que apuntan a que no se llevan bien, sobre todo después del intercambio de declaraciones que mantuvo con algunos de sus excompañeros de trabajo. Sin embargo, recientemente, ‘La Choco’ ha dejado en claro que nada de lo que se especula en torno a ellas es verdad y ha explicado la razón por la que no se ven tan seguido como se pudiera esperar, sobre todo ahora que ambas viven en España.

Fue durante una sesión de preguntas y respuestas que Jimena tuvo con sus fans a través de Instagram Stories, que la guapa periodista habló con total sinceridad sobre la relación que mantiene con Atala, dejando en claro que entre ellas no hay más que pura buena onda y que en realidad le gustaría verla más seguido, algo que no ha podido ocurrir, debido a las restricciones que actualmente se encuentran vigentes debido a la pandemia. “¿Te llevas mal con Atala?”, fue la pregunta que lanzó uno de sus curiosos seguidores, a lo que ‘La Choco’ respondió: “¡Falso! Siempre me preguntan. Lo que pasa es que nos han puestas tantas restricciones, que no nos vemos tanto, a pesar de estar cerca”, explicó la presentadora, junto a una fotografía en la que aparece al lado de su esposo, Rafa Sarmiento, sus dos hijos y Atala Sarmiento de lo más sonrientes.

Las palabras de ‘La Choco’ han hecho todo el sentido del mundo, sobre todo después de que Atala reapareciera en Ventaneando, con motivo de la celebración de los 25 años del programa, hace apenas unas semanas. En esa ocasión, quedó en claro que cualquier diferencia que la presentadora pudo tener en su momento con algunos de sus excompañeros, ahora es cosa del pasado y que ambas partes han decidido pasar de página y comenzar un nuevo capítulo. Algo a lo que la misma Sarmiento ha hecho eco en sus redes sociales, abordando los rumores que surgieron a raíz de su presencia en el show de TV Azteca, en los que se aseguraba que recibió una compensación económica por esa aparición. “¿De qué hablas? No tienes ni idea, ¿cuál dinero?, se llama saber perdonar, quitarle piedras a la mochila y caminar ligero, pasar página, darle un cierre justo a una historia larga de muchas cosas compartidas”, respondió a uno de sus seguidores en Twitter que la cuestionó al respecto.

Por otro lado, ha quedado en claro que entre Atala y Jimena no hay más que una linda relación, basada en el amor que ambas tienen por Rafa Sarmiento y por sus hijos, Iñaki e Iker, quienes son la adoración de la simpática exconductora de Ventanenado. De hecho, en más de una ocasión se han dejado ver juntas en sus redes sociales, disfrutando de algunos días de vacaciones o compartiendo alguna fecha especial en familia, dejando en claro que su relación siempre será de puro cariño.

Habla de su matrimonio

Como suele suceder con algunas parejas del mundo del espectáculo, que en ocasiones suelen estar rodeados de rumores sobre supuestas separaciones y crisis en sus relaciones, así les ha sucedido a Jimena Pérez y a Rafa Sarmiento, quienes no han estado exentos de este tipo de especulaciones. Sin embargo, ambos se han encargado de hacer oídos sordos a lo que se dice en torno a ellos y han dejado en claro, en más de una ocasión que su amor está más fuerte que nunca.

De hecho, uno de sus fans los cuestionó sobre este tipo de rumores, a lo que sin dudarlo un segundo Jimena respondió: “Nos han separado y divorciado mil veces. Si alguna vez sucediera, lo compartiríamos, pero mientras, no crean todo lo que leen”, escribió la guapa periodista sobre una foto en la que aparece muy bien abrazada por su marido.

