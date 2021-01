Conmoción por el trágico fallecimiento de la cantante SOPHIE a los 34 años

El mundo de la música sea vestido de luto tras darse a conocer la noticia de la trágica muerte de la cantante y activista trans SOPHIE XEON, quien era famosa por sus icónicas colaboraciones y por su participación en la creación de éxitos globales de gente como Lady Gaga. La artista tenía tan solo 34 años y su muerte se dio a causa de un accidente casero ocurrido durante la madrugada de este sábado 30 de enero, de acuerdo con lo publicado por su disquera, Transgressive and Future Classic, en redes sociales, donde ha confirmado este triste suceso.

A través de un sentido mensaje publicado en su perfil de Twitter, la empresa discográfica lamentó la partida de SOPHIE y sin entrar en mayores detalles, reveló que la muerte de la artista ocurrió en su casa en Atenas, Grecia, luego de intentar subir a la azotea para poder admirar la primera luna llena del 2021. “Trágicamente, nuestra hermosa SOPHIE se fue esta mañana después de un terrible accidente. Fiel a su espíritu se había subido a ver la luna llena y accidentalmente resbaló y cayó”, se puede leer en el breve pero emotivo comunicado, el cual fue escrito en letras blancas sobre un fondo negro en señal de luto.

La discográfica pidió a los medios de comunicación y a los fans, respeto y privacidad para la familia, en medio del duro momento que atraviesan, pues la trágica partida de SOPHIE los ha tomado por sorpresa. “Ella siempre estará con nosotros. La familia agradece a cada uno por su amor y apoyo y pide privacidad durante este momento devastador”, finaliza el desplegado con el que se ha confirmado el deceso de la también DJ y productora musical.

Por su parte, el equipo de trabajo de SOPHIE también lamentó su muerte en un pequeño comunicado lanzado en redes sociales, en donde además han destacado el gran legado que ha dejado en el mundo de la música, así como las puertas que ha abierto para otros artistas trans. “SOPHIE fue una pionera de un nuevo sonido, una de las artistas más influyentes de la última década. No sólo por sus producciones ingeniosas y su creatividad, sino por el mensaje y la visibilidad que consiguió. Un icono de liberación”, expresaron consternados.

Ella era SOPHIE

SOPHIE XEON era originaria de Glasgow, Escocia. Comenzó su carrera desde a los 13 años y a los 14 ya se había hecho de su fama gracias a la canción Lemonade. Poco a poco se fue abriendo camino en la complicada industria musical y logró posicionarse también como una reconocida productora musical, compartiendo su talento con artistas de la talla de Madonna, en 2015, y Charlie XCX, con quien frecuentemente solía colaborar. Se reconoció públicamente como mujer transgénero en 2017, luego del estreno de su canción It´s ok to cry, el cual fue el sencillo debut de su primer álbum debut Oil of Every Pearl's Un-Insides, el cual le mereció una nominación al Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Dance/Electrónica. Fue tal el éxito y la aceptación del público, que Louis Vuitton la llamó para que cantara su éxito canción It´s ok to cry en vivo durante la presentación de su colección Primavera 2020, lo que terminó por catapultar al estrellato.

Por otro lado, era una fuerte activista por los derechos de las personas transgénero, logrando dar una fuerte visibilidad a los artistas trans a través de su trabajo, preparando el camino para futuras generaciones. “Ser transgénero es tomar el control para poner a tu cuerpo más en línea con tu alma y espíritu, así que los dos no están luchando uno contra el otro y peleando por sobrevivir… significa que no eres un padre o una madre, sino que eres un individuo que está buscando el mundo y sintiendo el mundo”, expresó en 2018 en una entrevista con la revista Paper.