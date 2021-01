Como pocas veces, Natalia Téllez habla abiertamente de su noviazgo: 'Estoy muy contenta'

De un instante a otro, la vida de Natalia Téllez dio un giro significativo, cuando meses atrás el amor volvió a llamar a su puerta, algo que se hizo evidente gracias a que en julio pasado compartió en sus redes sociales las primeras pistas de su romance, dejándose ver de lo más cariñosa junto a un galán de nombre Antonio Zabala. A un tiempo de esa sorpresa, que llevó a sus fanáticos a mantenerse muy pendientes de cada uno de sus movimientos, la conductora ha hablado por primera vez en televisión de cómo vive su noviazgo, y qué mejor para dar detalles de ello que durante su participación en Netas Divinas, espacio en el que se sinceró como pocas veces para abordar este aspecto de su vida personal, el cual prefiere mantener, la mayor parte de las veces, alejado de la atención mediática.

En un instante de la transmisión, Natalia tomó la palabra para revelar un poco de la manera en que solían marchar las cosas en sus relaciones pasadas, en específico al término de las mismas, asegurando que siempre ha preferido dejar ir que ser dejada. “En general mi problema es que tenía tanto miedo de que alguien me dejara ir, que yo dejaba ir luego luego. Evitar tanto el conflicto así de ‘hay un problema, ¿ya quieres terminar?’... Luego luego brincar a cortar, pero muy cañón, porque yo decía: ‘No vaya a ser que me corten’…”, dijo durante su intervención en tono simpático, mientras sus demás compañeras escuchaban con mucha atención.

Tras ese comentario, Natalia no pudo contener las ganas de hablar sobre la nueva ilusión que hace latir fuerte su corazón, su noviazgo con Antonio, el cual le ha traído grandes sorpresas a lo largo de estos meses, como el hecho de descubrir los matices que puede tener un romance. “Justo la relación que tengo ahorita, que creo que es la más padre y la más sana y estoy muy contenta. Al principio yo decía: ‘Es que está demasiado tranquilo’, o sea enganchada… ‘¿dónde está la adrenalina? ¿Por qué siempre me contesta?’…”, confesó la también actriz, quien recordó que en el pasado la convivencia con sus ex discurría de maneras muy distintas.

Lo cierto es que esta situación provocó de inicio tanta curiosidad en Natalia que decidió compartirlo con su terapeuta, quien simple y sencillamente le ha dado los mejores consejos para vivir al máximo esta etapa de grandes satisfacciones. “Lo hablé con mucha gente, mi terapeuta también me dijo: ‘¿Por qué no disfrutas una relación sana? No necesitas esa adrenalina de puro problema y juegos de poder’…”, contó sonriente. “Al principio de esta relación yo acepto que decía: ‘¿Por qué está todo bien?’. Y ahorita la verdad, si ya me han visto, si me siguen (en redes), que me estoy dejando ir…”, expresó visiblemente entusiasmada y dispuesta a tomar el consejo de todos aquellos que celebran con ella este momento de su vida.

Un cariño de muchos años

Fue en diciembre de 2020 cuando Natalia habló como pocas veces del fuerte lazo afectivo que la une a Antonio, aunque en aquella ocasión a través de un mensaje en redes sociales, el cual la intérprete publicó para felicitar a su galán por la llegada de una fecha muy especial, su cumpleaños. “Te conozco desde hace 12 años pero el 2020 te puso cerquita de mí, y en verdad qué bien me haces y qué feliz. Te amo, feliz cumpleaños @zaabs”, escribió la presentadora en aquella ocasión, haciendo más notorio su romance. Del mismo modo, él no ha dejado de compartir fotos junto a su novia, dejando ver el enorme cariño que le tiene, el cual se hace más fuerte con el paso de los días.

