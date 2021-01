La todavía esposa de Armie Hammer rompe el silencio en medio de la polémica

Las últimas semanas, el nombre de Armie Hammer se ha encontrado en el ojo del huracán. La publicación, primero de algunos mensajes directos en Instagram a través de cuentas anónimas, y después de una serie de publicaciones que él hizo en un perfil privado, han hecho que la polémica rodee al actor. Aunque él, en un inicio, dijo que no haría comentarios al respecto, a la vez que anunciaba su partida del proyecto en el que trabajaría con Jennifer Lopez y Ryan Reynolds, se vio tentado a romper el silencio para pedir disculpas por una de sus publicaciones, además de aceptar que el perfil privado sí pertenecía a él. Ahora ha sido su todavía esposa, Elizabeth Chambers, quien se ha manifestado en medio de la tempestad.

Aunque desde que comenzaron los primeros rumores acerca de Armie, fuentes cercanas a Elizabeth habían revelado que se encontraba escandalizada, no ha sido sino hasta ahora que personalmente se ha manifestado. Curiosamente, no fue en ninguna de las muchas notas que se han hecho sobre el padre de sus hijos. Fue en una publicación en la que se anunciaba la colaboración de Timothée Chalamet y Luca Guadagnino -quienes trabajaron con Hammer en Call Me By Your Name- en una nueva cinta llamada Bones & All, en la que se toca el tema del canibalismo, que Elizabeth decidió romper el silencio. Desde su cuenta de Instagram comentó debajo de la publicación de Just Jared: “Sin palabras”. Hay que recordar que durante la promoción del proyecto que hicieron juntos, Timothée se hizo especialmente cercano a la pareja.

El comentario llegó luego de que la publicación mostrara a Armie con el actor y director de la nueva cinta y que se hiciera referencia a él diciendo que no estaría involucrado en el proyecto. Ha de señalarse que Elizabeth solicitó el divorcio en julio, después de que al estar pasando la cuarentena en las Islas Caimán, Armie decidiera regresar a Estados Unidos sin su familia. La pareja había estado casada desde el 2010 y tienen dos hijos. Aunque en un primer momento, parecía una separación amistosa, fue unos meses después que Armie solicitó a través de la Corte que su mujer e hijos regresaran a Estados Unidos, algo que no sucedió pues en la isla hay un mejor control de la pandemia y los niños han podido continuar con su vida de forma regular.

Sumado a este episodio que se hizo público a través de los documentos legales, Armie echó leña al fuego en varias de sus publicaciones en su perfil privado, en donde también apuntaba a que por solicitud de su exmujer, se le realizan pruebas antidrogas de forma aleatoria y sin previo aviso. Además de que en alguno de los mensajes señalaba que era su exmujer por una buena razón.

Un nuevo proyecto caído para Hammer

Aunque el actor apuntó a que se trataba de acusaciones maliciosas a las que no daría réplica, cuando anunció que dejaría el proyecto de Shotgun Wedding, la realidad es que en medio de la polémica ha tenido que dejar un nuevo proyecto. Se ha dado a conocer el actor ha dejado su papel en The Offer, la serie que Paramount Plus preparaba basada en El Padrino. Según Variety, Hammer sería el protagonista de esta nueva producción, pero ante las acusaciones que se han dado en su contra en las últimas semanas, se trata del segundo proyecto que tiene que dejar a un lado, mientras se encuentra en las Islas Caimán, en donde ha tenido una buena suma de rumores alrededor de él.

